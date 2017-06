Doi jurnalişti americani pun sub semnul întrebării sănătatea mintală a preşedintelui SUA

Mika Brzezinski şi Joe Scarborough, doi jurnalişti vedetă ai postului MSNBC, care au făcut obiectul unor atacuri personale şi insultătoare, pe Twitter, din partea lui Donald Trump, au denunţat, vineri, comportamentul preşedintelui american, despre care au spus că se află "în derivă", şi au pus sub semnul întrebării sănătatea mintală a acestuia, informează AFP.



"Obsesia nesănătoasă a preşedintelui faţă de 'Morning Joe' (emisiunea matinală difuzată de MSNBC, n.r.) nu este benefică pentru starea lui mintală, nici pentru ţara pe care o conduce", au scris cei doi jurnalişti într-un editorial publicat în The Washington Post.



"Conducătorii şi aliaţii Americii se întreabă încă o dată dacă acest om are capacităţile necesare pentru a fi preşedinte", au adăugat ei.



Donald Trump i-a insultat, joi, în două mesaje pe Twitter, pe "Mika cea nebună şi cu un coeficient de inteligenţă scăzut" şi pe "Joe psihopatul". Preşedintele afirmă că a refuzat să îi primească în decembrie în reşedinţa lui din Mar-a-Lago din Florida şi a afirmat că Mika Brzezinski "sângera abundent din cauza unui lifting facial".



Această tiradă bizară a stârnit rumoare chiar şi în rândul republicanilor, care au început să se teamă pentru demnitatea funcţiei prezidenţiale.



Mika Brzezinski şi Joe Scarborough, care alcătuiesc un cuplu pe micul ecran dar şi în viaţă, vorbesc în editorialul lor apărut în The Washington Post despre "insulte de curtea şcolii" şi îl acuză pe preşedinte de proferarea unor minciuni.



Ei spun că Donald Trump i-a invitat personal la Mar-a-Lago, unde au mers pentru a purta "o conversaţie plăcută", în prezenţa soţiei sale, Melania.



Cei doi jurnalişti afirmă, de asemenea, că au făcut obiectul unui şantaj din partea din partea unor oficiali de la Casa Albă, care i-au avertizat în legătură cu un "articol negativ" din tabloidul săptămânal National Enquirer, dacă Joe Scarborough nu îi va telefona lui Donald Trump pentru a îşi cere scuze pentru criticile aduse preşedintelui în emisiunea de televiziune "Morning Joe". Jurnalistul afirmă că a refuzat să facă acest lucru.



Donald Trump a reacţionat imediat vineri dimineaţă, alimentând încă o dată această polemică.



"M-am uitat la 'Morning Joe', o emisiune cu audienţă slabă, pentru prima dată după mult timp. Informaţii false. El mi-a telefonat pentru a opri un articol din National Enquierer. Am spus nu! Emisiune proastă", a scris pe Twitter preşedintele Statelor Unite.



"Suntem convinşi că acest om nu este echipat mintal pentru a continua să urmărească 'Morning Joe'", au scris cei doi jurnalişti, care îl sfătuiesc pe preşedintele american să continue "să rămână fixat pe 'Fox & Friends'", o emisiune a postului Fox News favorabilă preşedintelui Donald Trump.



"Ar fi mai bine pentru America şi pentru restul lumii", au adăugat cei doi jurnalişti în încheierea editorialului apărut în The Washington Post.AGERPRES