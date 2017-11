Donald Trump a terminat turneul în Asia și a declarat că a fost „foarte reușit”

Preşedintele american Donald Trump a părăsit marţi Manila, capitala Filipinelor, după un turneu de 12 zile în Asia, primul în regiune de când a venit la putere şi care, potrivit lui, a fost unul 'foarte reuşit', relatează France Presse.



Avionul prezidenţial Air Force One a părăsit aeroportul internaţional Ninoy Aquino la miezul zilei, după ora locală, la finalul acestui lung periplu care a cuprins cinci ţări: Japonia, Coreea de Sud, China, Vietnam şi Filipine.



'Mi-am făcut mulţi prieteni la cel mai înalt nivel', a declarat el jurnaliştilor cu puţin înainte de plecarea sa.



"Noi toţi am muncit din greu şi cred că roadele muncii noastre vor fi incredibile", a adăugat el.



Acest turneu, în cursul căruia Donald Trump a fost întâmpinat cu fast la care, după cum el însuşi a spus, a fost foarte sensibil, a vizat în special dosarul nuclear nord-coreean.



În fiecare etapă, preşedintele şi-a reiterat dorinţa de a reechilibra comerţul cu această regiune a lumii şi a pledat - fără a realiza progrese majore - pentru un acces mai facil al companiilor americane la pieţele asiatice.



Trump a apărut marţi dimineaţă pentru foarte scurt timp la summitul ASEAN şi a plecat înainte de fotografia tradiţională de familie care adună toţi liderii participanţi la ceremonia de deschidere.



Evocând întâlnirea sa de luni cu omologul său filipinez, Rodrigo Duterte, el a salutat faptul că aceasta a marcat o ruptură de predecesorul său american Barack Obama care a avut, în opinia sa, 'multe probleme cu Manila'. "Este foarte important să avem relaţii bune cu Filipine şi acesta este cazul", a spus el.



Sângerosul 'război împotriva drogurilor' derulat cu metode abuzive de preşedintele filipinez, despre care Trump nu a spus un cuvânt, a făcut ca Manila să devină obiectul unor critici pe scena internaţională.



Cu un an în urmă, în cadrul summitului ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est), care a avut loc în Laos, Barack Obama şi-a anulat o întrevedere bilaterală cu preşedintele filipinez, după ce acesta l-a numit 'fiu de căţea', aminteşte AFP.



În timp ce Casa Albă asigură că problema drepturilor omului a fost 'pe scurt' evocată în cadrul întâlnirii dintre Trump şi Duterte, preşedinţia filipineză a declarat că nici vorbă de aşa ceva.

AGERPRES