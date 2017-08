Amazon pierde 6 miliarde de dolari după o postare a lui Donald Trump pe Twitter

O postare de câteva cuvinte a lui Donald Trump pe Twitter a generat o pierdere de 6 miliarde de dolari pentru Amazon.

Președintele a scris că: Amazon face un mare rău retaileri-lor care pplătesc taxe. Orașe și state din SUA sunt afectate, multe locuri de muncă sunt pierdute!”.

Acțiunile Amazon a pierdut 1,2 procente din valoare, în numai două ore după postarea lui Trump.

Trump a mai criticat și în trecut Amazon și Washington Post, publicație care este în proprietatrea lui Jeff Bezos, pentru politica redacțională. În luna iunie Trump a spus că ”Washington Post este gardianul neplății taxelor de către Amazon”.

În luna decembrie a anului trecut, președintele american îl acuza pe Jeff Bezos că se folosește de publicație pentru a-și reduce taxele companiei Amazon iar afacerea s-ar duce de râpă dacă nu ar mai putea folosi acest aranjament.

Bezos este proprietarul Washington Post prin intermediul unui holding care nu are legături cu Amazon, companie care este tot în proprietatea sa.

Sursa: The Independent

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt - many jobs being lost!