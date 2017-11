Donald Trump avertizează Phenianul în prima zi a turneului său în Asia

Preşedintele american, Donald Trump, a avertizat duminică, la sosirea în Japonia, că "niciun dictator" nu trebuie să subestimeze Statele Unite, într-o aluzie abia voalată la Coreea de Nord care urmează să domine turneul său în Asia, relatează AFP.



"Nimeni, niciun dictator, niciun regim şi nicio naţiune nu ar trebui, niciodată, să subestimeze determinarea Americii", a lansat el, după ce a îmbrăcat o geacă de aviator, în faţa soldaţilor americani pe baza militară americană de la Yokota, la vest de Tokyo, în prima zi a unui lung turneu asiatic care include cinci ţări.



Acest prim turneu de peste zece zile în Asia al preşedintelui Trump, cel mai lung în regiune întreprins de un şef de stat american de peste un sfert de secol, are loc după luni de dispute verbale între Washington şi Phenian al cărui program nuclear înaintează în ritm alert.



După Tokyo şi apoi Seul, preşedintele american urmează să viziteze China. Ulterior, va participa la summitul APEC în Vietnam şi ASEAN la Manila, iar duminică a anunţat că prevede să aibă o întâlnire cu preşedintele rus, Vladimir Putin, în Vietnam.



Însoţit de Melania, soţia sa, preşedintele american a coborât scările sub un soare strălucitor după care a salutat minute îndelungate mulţimea care îl aştepta pe pista aeroportului. El a fost întâmpinat de ministrul japonez de externe, Taro Kono.



Are vreun mesaj pentru nord-coreeni în ajunul acestui turneu în Asia? "Cred că sunt oameni foarte buni, sunt muncitori, mult mai călduroşi decât ce gândeşte toată lumea", le-a explicat el jurnaliştilor la bordul Air Force One.



"Sper că totul se va aranja pentru toată lumea", a mai spus el.



Donald Trump a avut grijă să dea asigurări Japoniei imediat după sosirea sa în legătură cu angajamentul Washingtonului legat de securitatea acestei ţări a cărei insulă nordică Hokkaido a fost survolată în două rânduri de rachete nord-coreene şi pe care Phenianul a ameninţat-o că o va "scufunda".



"Japonia este un partener preţios şi un aliat crucial" al Statelor Unite, a declarat preşedintele Trump la sosirea sa la baza aeriană Yokota, mai scrie AFP.

