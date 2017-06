Donald Trump o acuză pe Hillary Clinton că a conspirat cu propriul partid pentru a-l învinge pe 'nebunul' de Sanders

Preşedintele american Donald Trump a acuzat-o duminică pe Hillary Clinton că a conspirat cu partidul său pentru a-l învinge pe "nebunul" de Bernie Sanders, care i-a fost contracandidat la alegerile primare ale Partidului Democrat pentru desemnarea unui candidat la alegerile prezidenţiale din 2016, informează EFE.



Ca de atâtea ori în trecut, Trump a recurs la Twitter pentru a o acuza pe Clinton că "a conspirat" cu democraţii, în ceea ce pare a fi o aluzie la ancheta cu privire la presupusul amestec al Rusiei în alegerile prezidenţiale, în condiţiile în care presa a folosit verbul "a conspira" pentru a descrie posibila relaţie între echipa de campanie a lui Trump şi Rusia.



"Hillary Clinton a conspirat cu Partidul Democrat pentru a-l învinge pe Nebunul Bernie Sanders. Ea are voie să conspire în felul acesta? Nedrept faţă de Bernie!", a scris Trump pe contul său de Twitter.



În timpul campaniei electorale de anul trecut, a ieşit la iveală faptul că oficialităţi ale Comitetului Naţional Democrat (DNC), organul de conducere al Partidului Democrat, ar fi elaborat diferite strategii pentru ca Sanders să piardă şi să fie favorizată astfel alegerea lui Clinton drept candidată a formaţiunii.



Totodată, într-un interviu acordat programului matinal de televiziune "Fox and Friends", Trump i-a numit "obstrucţionişti" pe democraţi, pentru opoziţia acestora la planul de sănătate promovat de republicani în Senat şi menit să pună capăt reformei sanitare a fostului preşedinte democrat Barack Obama, cunoscută sub denumirea de Obamacare.



În cadrul interviului, Trump a apreciat că "ostilitatea" dintre cele două partide a atins noi culmi până la punctul în care democraţii au decis "să obstrucţioneze" orice subiect de pe agenda sa legislativă. "În ceea ce priveşte subiectul propunerii privind planul de sănătate, ar fi atât de bine dacă democraţii şi republicanii s-ar putea uni şi să-şi unească mâinile în jurul acestuia (planul de sănătate - n.r.) şi să ajungă la ceva cu care toată lumea să fie mulţumită. Este atât de uşor, însă nu vom avea niciun vot democrat, niciunul. Şi dacă ar fi cea mai bună iniţiativă propusă vreodată în istoria umanităţii tot n-am avea niciun vot, este un lucru teribil", a spus Trump.



Opoziţia democrată a anunţat că va vota în bloc împotriva planului de sănătate propus de Trump, dezvăluit în această săptămână de republicanii din Senat după săptămâni întregi de reuniuni secrete între 13 senatori, conduşi de liderul majorităţii republicane din Senat, Mitch McConnell. În interviu, Trump a criticat sloganul "rezistăm", care s-a transformat în strigătul de luptă al câtorva democraţi care încearcă să se opună administraţiei Trump.



"Sloganul lor este 'rezistăm', sloganul ar trebui să fie 'haideţi să ne unim', dar sloganul lor este 'obstrucţie' şi problema este că au devenit nişte obstrucţionişti. Este teribil să alegi aşa un slogan şi este teribil şi pentru oamenii din această ţară. Rezistenţă, obstrucţie, ei (cetăţenii americani - n.r.) nu vor asta", a insistat Trump.



Liderii republicanilor din Senat doresc să supună la vot săptămâna viitoare proiectul de lege, însă opoziţia formulată de cinci senatori republicani ridică multe semne de întrebare cu privire la adoptarea acestui proiect. Republicanii au nevoie de 50 de voturi pentru ca proiectul de lege să treacă de Senat, şi deţin 52 de mandate în această cameră, prin urmare nu-şi permit să piardă sprijinul a mai mult de doi senatori.



În fine, Trump şi-a intensificat atacurile şi la adresa predecesorului său, care ar fi fost informat încă din august 2016 despre un amestec al Moscovei în alegerile prezidenţiale din SUA, reproşându-i tocmai faptul că nu a reacţionat suficient de rapid, potrivit AFP. "Este un truc incredibil. Şi dacă avea informaţia, de ce nu a făcut nimic? Ar fi trebuit să facă ceva", a declarat Trump la emisiunea Fox and Friends.



Potrivit ediţiei de vineri a cotidianului Washington Post, CIA l-ar fi avertizat pe Barack Obama încă din august 2016 că atacurile cibernetice de la Partidul Democrat ar fi fost ordonate de preşedintele rus Vladimir Putin pentru a o jena pe Hillary Clinton şi a-l ajuta pe Donald Trump în cursa prezidenţială din 8 noiembrie. Obama a anunţat sancţiuni împotriva Rusiei pentru acest amestec abia la 29 decembrie, expulzând 35 de diplomaţi consideraţi agenţi ruşi. AGERPRES