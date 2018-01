Donald Trump s-a suparat rau pe autorul cartii "Foc si Furie"!

Presedintele Donald Trump l-a facut mincinos pe autorul scandaloasei carti "Fire and Fury: Inside the Trump White House", Michael Wolff, lucrare catalogata de liderul de la Casa Alba ca fiind plina de dezinformări şi relatări menite să-l defăimeze, o încălcare a dreptului la intimitate.

"I-am interzis accesul la Casa Alba (l-am refuzat de nenumarate ori)? Nu am vorbit niciodata cu el despre aceasta carte. Este plina de minciuni, denatureaza fapte si are surse de informare inexistente", a scris Trump pe contul sau de Twitter. In acest context, un avocat al preşedintelui american a anunţat că sunt in derulare demersuri pentru anularea imediată a publicării cartii.

'Investigăm numeroase comentarii false şi nefondate pe care le-aţi făcut despre Donald Trump', i-a transmis avocatul lui Michael Wolff, invinuit de acesta de 'rea credinţă' şi neprofesionalism, întrucât a inclus în lucrare afirmaţii neadevărate, fara a cita surse pentru multe dintre relatările 'denigratoare' despre liderul de la Casa Albă.

În replică, Wolff a precizat ca lucrarea este rezultatul a peste 200 de interviuri cu persoane din anturajul lui Trump. De altfel, autorul l-a intervievat chiar pe Trump, în iunie 2016. După scrutinul din noiembrie, el i-a cerut noului preşedinte să primească acces la Casa Albă, lucru pe care Trump l-a acceptat, astfel că a avut ocazia să afle din confidenţele consilierilor lui Trump, fiind perceput ca un om de încredere al acestuia.

Într-una din relatările din carte se sugerează că Trump nu şi-a dorit să ajungă preşedinte şi că a candidat doar pentru a-şi consolida propria marca. În alta, care a stârnit miercuri furia preşedintelui, este prezentată o declaraţie a fostului consilier Steve Bannon, care consideră că fiul cel mare al lui Trump a comis un act de 'trădare' prin întâlnirea avută cu o avocată rusoaică ce i-ar fi promis informaţii compromiţătoare despre Hillary Clinton. După apariţia acestui pasaj, Trump l-a acuzat pe Bannon că şi-a 'pierdut minţile'.

Un alt pasaj al cărţii menţionează că fostul premier britanic Tony Blair l-a avertizat pe Trump că este spionat de serviciile secrete britanice, relatare calificată joi de Blair ca fiind 'absurdă', acesta dezminţind că i-ar fi spus vreodată aşa ceva lui Trump. Cartea ar urma să fie publicată săptămâna viitoare, dar deja circulă copii ale ei, iar pasaje din lucrare au apărut de miercuri în publicaţiile de obicei ostile lui Trump.