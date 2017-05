Donald Trump se apără și spune că avea dreptul să furnizeze informații clasificate rușilor

Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări marţi că are 'dreptul absolut' să împărtăşească informaţii cu Rusia, în legătură cu 'terorismul', 'securitatea zborurilor' sau din 'motive umanitare', transmit agenţiile internaţionale de presă.



"Ca preşedinte, am vrut să împărtăşesc (informaţii - n.r.) cu Rusia (în cadrul unei întâlniri programate şi deschise la Casa Albă), şi am dreptul absolut să fac asta, în legătură cu fapte precum terorismul şi securitatea zborurilor' sau din 'motive umanitare', a scris Trump pe Twitter, ca reacţie la relatări din presa americană conform cărora i-ar fi dezvăluit informaţii clasificate şefului diplomaţiei ruse Serghei Lavrov, în timpul vizitei acestuia de săptămâna trecută la Washington.



"În plus, am vrut ca Rusia să îşi intensifice semnificativ lupta împotriva ISIS (Statul Islamic - n.r.) şi a terorismului", a mai precizat Trump pe Twitter.



Anterior, Casa Albă a negat că Trump a împărtăşit informaţii clasificate despre gruparea teroristă Statul Islamic în timpul întâlnirii sale cu Lavrov şi cu ambasadorul rus în SUA, Serghei Kisliak.



La rândul său, Ministerul rus de Externe a negat marţi informaţiile. Astfel de relatări sunt 'un alt fals' al presei americane, a scris pe Facebook purtătoarea de cuvânt a ministerului, Maria Zaharova.



"Citiţi ziarele americane? Nu ar trebui. Aţi putea să le folosiţi pentru altceva", a spus ea, potrivit DPA.



Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat de asemenea presei marţi că Moscova nu are de ce "nici să dezmintă, nici să confirme" informaţiile, pentru că este vorba de 'un nimic', potrivit AFP.



Preşedintele american Donald Trump a dezvăluit informaţii cu grad înalt de clasificare şefului diplomaţiei ruse şi ambasadorului Rusiei în Statele Unite în cadrul recentei întâlniri de la Casa Albă, a scris luni cotidianul Washington Post.



Informaţiile împărtăşite de preşedintele american se refereau la gruparea Statul Islamic şi fuseseră comunicate de către un partener al Statelor Unite care nu a autorizat Washingtonul să le transmită Moscovei, a precizat publicaţia menţionată.



Preşedintele american "a dezvăluit mai multe informaţii ambasadorului rus decât am împărtăşit cu proprii noştri aliaţi", a spus, sub acoperirea anonimatului, un responsabil american citat de Washington Post.AGERPRES