Donald Trump şi vacanţele pe care a promis că nu le va lua

Donald Trump a fost filmat într-o ţinută de golf la staţiunea sa din New Jersey, după ce a promis americanilor că el nu îşi va lua vacanţe, scrie The Independent.

Preşedintele SUA a plecat la clubul său de golf din Bedminster, vineri, pentru 17 zile, în timp ce la Casa Albă au loc lucrările de întreţinere. Donald Trump a ţinut să menţioneze pe contul său de Twitter că în absenţă se va ocupa de întâlniri şi telefoane.

“Muncesc în Bedminster, New Jersey, în timp ce construcţiile planificate de mult sunt gata la Casa Albă. Asta nu este o vacanţă – întâlniri şi telefoane!”, a scris acesta.

Working in Bedminster, N.J., as long planned construction is being done at the White House. This is not a vacation - meetings and calls!