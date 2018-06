Donald Trump solicită deportarea imediată a imigranţilor ilegali

Donald Trump a solicitat deportarea imediată a persoanelor care intră ilegal în SUA înapoi în ţara de unde au venit, fără niciun proces juridic, duminică, prin intermediul unei postări pe Twitter.

“Nu le putem permite tuturor acestor oameni să ne invadeze ţara. Când intră cineva, truie să-i trimitem imediat înapoi de unde au venit, fără judecători, fără procese în instanţă”, a scris preşedintele SUA pe contul său de Twitter.

Trump a fost obligat săptămâna trecută să pună capăt unei politici de separare a familiilor suspectate că au intrat ilegal în SUA. Peste 2.300 de copii au fost luaţi de lângă părinţii lor. Politica de toleranţă zero a stârnit furie la nivel internaţional.

În acelaşi timp, administraţia Trump încearcă să diminueaze temerile potrivit cărora familiile separate nu vor mai fi reunite, insistând că toţi deţinuţii au fost trecuţi într-un sistem de identificare şi că situaţia se află sub control.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents...