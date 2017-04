După o pauză de 12 ani, SUA a executat un deţinut condamnat la moarte

După o pauză de 12 ani, statul american Arkansas a executat joi noaptea un deţinut, după o îndelungă bătălie juridică ce a pus sub semnul întrebării aspecte legate de aplicarea pedepsei cu moartea în SUA, relatează Reuters şi DPA. Ledell Lee, care a fost condamnat pentru uciderea cu un obiect contondent a vecinei sale Debra Reese, în 1993, a fost executat cu injecţie letală la o închisoare din oraşul Grady, în prezenţa rudelor victimei, potrivit Arkansas Democrat-Gazette.



Execuţia, care a avut loc după ce o serie de apeluri au fost respinse, a fost programată iniţial pentru ora locală 19.00, dar a fost amânată în două rânduri. Ledell Lee, 51 de ani, a fost declarat mort la 11:56 p.m. (04.56 GMT, vineri) la camera de execuţie din închisoarea Cummins, a anunţat un purtător de cuvânt al închisorii.

US Supreme Court denies Arkansas inmate's requests for stays of execution, allows state to proceed with execution. https://t.co/kc4HFY8pcR pic.twitter.com/CmfuKxBY2c