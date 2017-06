Economia Greciei a revenit pe creştere la începutul acestui an

Produsul Intern Brut al Greciei a crescut cu 0,4% în primul trimestru al acestui an comparativ cu ultimul trimestru al anului trecut, a anunţat vineri Institutul grec de statistică (Elstat), revizuind o estimare preliminară publicată la începutul lunii mai potrivit căreia economia elenă s-a contractat la începutul anului, informează AFP.



Această veste bună vine într-un moment în care autorităţile de la Atena continuă negocierile cu creditorii internaţionali, Uniunea Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, înaintea unei reuniuni cruciale a miniştrilor de Finanţe din zona euro programată a avea loc la mijlocul acestei luni.



"Potrivit datelor revizuite, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,4% în primul trimestru comparativ cu trimestrul patru 2016, faţă de o contracţie de 0,1% anunţată în estimarea preliminară" a precizat Elstat. De asemenea, în ritm anual PIB-ul Greciei a crescut tot cu 0,4%, faţă de o contracţie de 0,5% anunţată iniţial, a informat Elstat.



Principalii factori care au stat la baza creşterii economiei în primele trei luni au fost consumul şi formarea brută de capital, care au contrabalansat o contribuţie negativă a exporturilor. Consumul a crescut cu 0,4% comparativ cu trimestrul patru, în timp ce importurile au crescut cu 4,5% iar exporturile au scăzut cu 2,3%. Formarea brută de capital a crescut însă cu 48,3% comparativ cu trimestrul precedent.



"Graţie acestei revizuiri, scenariul de bază al Guvernului privind o creştere economică de 1,8% pe ansamblul anului 2017 poate fi atins" a declarat economistul NBG, Nikos Magginas.



Autorităţile de la Atena vor să obţină la următoarea reuniune a Eurogrupului o nouă tranşă de împrumuturi însoţită de debutul discuţiilor pentru măsuri de reducere a poverii datoriei publice, care în 2016 era la 179% din PIB.



Grecia are nevoie disperată de noi fonduri pentru a evita intrarea în incapacitate de plată în luna iulie, când are de rambursat creanţe mai vechi în valoare de aproximativ 7,3 miliarde de euro. Pentru a obţine aceşti bani, Guvernul de stânga condus de Alexis Tsipras a trecut prin Parlament noi măsuri de austeritate în valoare de 4,9 miliarde de euro, în pofida grevelor şi manifestaţiilor de protest.

Sursa: www.agerpres.ro