Emmanuel Macron va efectua o vizită de stat în România

Președintele Klaus Iohannis l-a invitat pe omologul său francez, Emmanuel Macron, într-o vizită de stat în România.

Invitația a fost acceptată iar vizita ar putea avea loc în timpul anului în curs.

Preşedintele Iohannis s-a întâlnit cu omologul francez, vineri dimineaţă, în marja Consiliului European de la Bruxelles.



Potrivit reprezentanţilor Administraţiei Prezidenţiale, în cadrul întâlnirii, Iohannis l-a invitat pe Macron să vină în vizită în România, iar preşedintele Franţei a acceptat. Vizita va avea loc în perioada următoare, iar detaliile acesteia urmează să fie stabilite, au precizat sursele citate.



După întrevederea cu Macron, Iohannis a declarat că a avut o întâlnire foarte bună cu omologul francez, cu care a discutat inclusiv despre Schengen.



"Am avut o primă întâlnire aşezată, bilaterală, cu preşedintele Macron. Am abordat, într-un timp foarte scurt, multe teme foarte importante pentru noi, pe colaborare şi bilaterală, şi în formate europene. Am discutat despre colaborări, de exemplu, pe Schengen. Am discutat despre colaborarea pe care o pregătim pentru sezonul cultural. Am discutat despre mult vehiculata directivă pe detaşarea muncitorilor", a afirmat Iohannis.



Totodată, Klaus Iohannis a precizat că a convenit cu Macron să lucreze împreună pentru a întări formate europene.



"Am convenit să lucrăm împreună pentru a întări formate europene. Am propus, printre altele, ca proiectul bugetului zonei Euro propus de preşedintele Macron să fie deschis şi pentru alţii, de exemplu pentru noi, care acum nu suntem membri în zona Euro, dar avem acest obiectiv şi suntem interesaţi să colaborăm din timp pe acest proiect. Pe scurt, o întâlnire foarte bună", a arătat Iohannis. AGERPRES

Știre în curs de actualizare.