Everestul își cere un nou tribut, un alpinist american a murit în apropiere de vârful muntelui

Un alpinist american a murit în apropierea vârfului Everestului duminică, au anunţat operatorii de turism din Nepal, în timp ce un alpinist din India este dispărut, informează DPA.



Roland Yearwood, în vârstă de 50 de ani, din Statele Unite, făcea parte dintr-o expediţie condusă de o companie britanică de ghizi ce are ca obiectiv să ajungă la vârful de 8.848 de metri, a declarat Murari Sharma, directorul general al partenerului local al companiei.



Potrivit Kyodo, el a murit când se afla la altitudinea de 8.400 de metri, zonă cunoscută popular sub denumirea ''Balcon'', o mică platformă unde alpiniştii se pot odihni.



"Yearwood era unul dintre cei patru americani din echipă", a spus Sharma, adăugând că doi ghizi de alpinism au fost trimişi pentru a recupera corpul.



Este vorba de al treilea deces din sezonul de ascensiuni de primăvară din acest an pe cel mai înalt vârf din lume.



Ravi Kumar, un alpinist indian de 26 de ani, lipseşte de duminică. El ajunsese în vârful muntelui sâmbătă la ora 01:28 p.m., dar până la căderea nopţii nu ajunsese la Tabăra 4 (situată la 7.950 metri), unde majoritatea alpiniştilor rămân noaptea după o urcare reuşită, după cum scriu Kyodo şi The Himalayan Times.



Un căţărător nepalez de 85 de ani a murit la tabăra de bază din Everest acum două săptămâni în timp ce încerca să devină cea mai în vârstă persoană care escaladează muntele.



Un veteran alpinist elveţian,Ueli Steck, care încerca să urce pe munte printr-o rută nouă a murit luna trecută.



Nepalul a eliberat permise unui număr de 375 de alpinişti pentru escaladarea Everestului, cel mai mare număr într-un singur sezon din 1953, când Tenzing Norgay (Nepal) şi Edmund Hillary (Noua Zeelandă) au devenit primii alpinişti care au ajuns în vârf.



Aproximativ 5.000 de alpinişti au mers pe urmele lor şi aproximativ 300 au murit în această încercare.



Între timp, urcarea celui mai înalt munte din lume a devenit mai dificilă, după ce alpiniştii au confirmat prăbuşirea aşa-numitei

Hillary Step, o stâncă aproape verticală considerată a fi cel mai provocator obstacol pentru căţărători în drumul lor spre vârf.AGERPRES