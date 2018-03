Expertii Stratfor stiu ce se va intampla cu Rusia

Liderul rus, Vladimir Putin, ar putea modifica prevederile constitutionale, eliminand limitarea mandatelor prezidentiale, asa cum a procedat Xi Jinping in China. Sau si-ar putea cauta un potential succesor, scrie expertii americani ai companiei de studii si analize Stratfor.

"A trecut testul realegerii, a aratat lumii intregi ce putere are. Dar trebuie insa sa intelegem ce se va intampla cu reformele interne, mai ales ca Putin va incerca sa aplice vechea strategie, ignorand noile masuri novatoare", estimeaza analistii Stratfor in raportul lor.

In opinia acestora, Putin nu a pierdut chiar toate sansele de a gasi un limbaj comun cu Occidentul. "Daca pe arena mondiala mandatul lui Putin ii va conferi suficienta incredere pentru a-si asuma noi provocari, altceva decat a striga in gura mare ca Rusia este nedreptatita in lume, Moscova ar mai putea gasi o cale de intelegere cu Occidentul", sustin autorii studiului.

In acelasi timp, Putin ar putea sa se decida curand daca isi va duce la bun sfarsit mandatul sau va pregati pe altcineva sa ii ia locul. "Trebuie sa analizam lucrurile in mod realist. Raspunsuri la multe intrebari ale trecutului vor incepe sa prinda contur cand presedintele rus va numi noii responsabili, isi va expune programul, va repartiza cheltuielile bugetare si va isi la rampa cu noi declaratii publice, de interes national si international. Pornind de la aceste actiuni, observatorii isi vor da seama care sunt planurile lui Putin. Comunitatea mondiala va urmari atent evolutia lucrurilor", cred expertii Stratfor.