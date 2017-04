Expoziție la Milano dedicată crizei refugiaţilor, deschisă până pe 20 august

O expoziţie organizată începând din 27 aprilie la Milano propune o incursiune în problema imigraţiei şi a crizei refugiaţilor, prin intermediul lucrărilor semnate de 65 de artişti şi fotografi din lumea întreagă, informează AFP.



Expoziţia, intitulată "La Terra Inquieta", este găzduită de La Triennale di Milano, cu sprijinul Fundaţiei Nicola Trussardi. "Manifestarea a fost concepută ca un exerciţiu de empatie, de înţelegere şi de dialog între culturi", pentru ca această conştientizare să poată facilita "un viitor împreună", a precizat Beatrice Trussardi.



Expoziţia se deschide cu două colaje, de dimensiuni mari, create în 2016 de artistul Thomas Hirschhorn ("Beyond the Ruins" şi "Ruins Ahead"), care înfăţişează distrugerile provocate de război, şi cu o lucrare, realizată din mai multe steaguri acoperite cu noroi, semnată de Pravdoliub Ivanov.



Publicul poate vedea, de asemenea, o serie de obiecte (paşapoarte, cărţi de identitate, carnete, telefoane mobile deteriorate sau fotografii) care au aparţinut unor refugiaţi morţi într-un naufragiu în apropiere de Lampedusa, dar şi 26 de fotografii emoţionante, semnate de fotograful AFP Aris Messinis, cu refugiaţi care şi-au riscat viaţa în bărci şubrede, relatează Agerpres.



Cei peste 60 de artişti şi fotografi ale căror lucrări vor fi expuse până la 20 august la Trienale di Milano provin din numeroase ţări, printre care Siria, Turcia, Irak, Liban, Egipt, Ghana şi Bangladesh.

