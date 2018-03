Facebook spune că este victimă în scandalul Cambridge Analytica

Facebook pozează în victimă în scandalul privind scurgerea datelor personale a peste 50 de milioane dintre utilizatorii săi în beneficiul companiei Cambridge Analytica, firma de analiză de date politice implicată în campania electorală pentru susţinerea candidaturii lui Donald Trump la preşedinţia SUA, în 2016, conform DPA.



Cambridge Analytica a fost înfiinţată de Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump şi de omul de afaceri conservator Robert Mercer, un cunoscut donator pentru Trump şi republicani.



"Întreaga companie este revoltată că am fost înşelaţi", conform unui comunicat al Facebook dat publicităţii marţi seară. "Suntem hotărâţi să impunem cu fermitate politicile noastre de protecţie a datelor personale ale utilizatorilor şi vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă", se mai precizează în comunicat.



Acest comunicat vine după ce publicaţia Washington Post a anunţat că autorităţile din cadrul Comisiei Federale pentru Comerţ din SUA au deschis o anchetă cu privire la Facebook, iar gigantul din domeniul social media ar putea primi o amendă usturătoare. În cadrul anchetei, Comisia federală pentru Comerţ va stabili dacă Facebook a încălcat condiţiile unei înţelegeri semnate în 2011 cu respectiva comisie pentru a pune capăt unei alte anchete privind suspiciunile că Facebook şi-ar fi înşelat utilizatorii cu privire la protecţia datelor lor personale.



Valoarea acţiunilor Facebook a scăzut începând de luni, fiind înregistrate la un moment dat pierderi de până la 50 de miliarde de dolari din capitalizarea de piaţă a companiei fondată de Mark Zuckerberg care este chemat să depună mărturie în faţa Congresului american în legătură cu circumstanţele producerii acestui scandal. Deocamdată nici CEO-ul Facebook şi nici mâna sa dreaptă, Sheryl Sandberg, nu au făcut comentarii publice pe acest subiect.



Firma de analiză de date Cambridge Analytica este acuzată că a intrat în posesia datelor personale a peste 50 de milioane de utilizatori de Facebook, fără a avea consimţământul acestora, şi a folosit aceste date în campania electorală din 2016. Compania şi-a suspendat directorul executiv, Alexander Nix, în cursul zilei de marţi, după o nouă serie de acuzaţii cu privire la faptul că ar fi apelat la "practici murdare" pentru a-i ajuta pe politicieni.



Într-un material înregistrat pe ascuns şi difuzat luni de postul de televiziune britanic Channel 4, Nix apare lăudându-se despre capacitatea sa de a influenţa alegeri folosind mită, înscenări şi trafic de influenţă, în faţa unui reporter care s-a prezentat drept un om de afaceri din Sri Lanka. În înregistrare Nix lasă să se înţeleagă că firma pe care o conducea (în acel moment) poate planta informaţii false online, poate angaja subcontractori discreţi pentru diferite acţiuni şi poate înfiinţa rapid instituţii şi site-uri false pentru a deturna date.



De asemenea, Nix a comentat că o soluţie ar fi şi "trimiterea unor fete la domiciliul unui anume candidat", precizând că tinerele din Ucraina "sunt foarte frumoase" şi potrivite pentru acest tip de acţiune.



Comentariile făcute de Alexander Nix "nu reprezintă valorile sau modul de acţiune al firmei, iar suspendarea sa reflectă seriozitatea cu care tratăm această problemă", conform unui comunicat al Consiliului de Administraţie al Cambridge Analytica.



Tot acest scandal s-a produs în contextul în care Facebook se confruntă deja cu probleme legate de scăderea numărului de utilizatori, cel puţin în SUA. Facebook a pierdut 2,8 milioane de utilizatori cu vârsta mai mică de 25 de ani anul trecut şi, conform experţilor de la eMarketer, va pierde încă 2 milioane de utilizatori americani în cursul acestui an.



Scandalul Cambridge Analytica va mări probabil numărul celor care vor renunţa la contul de Facebook în contextul în care reţeaua de socializare este percepută din ce în ce mai mult ca o platformă vulnerabilă la manipulări ale grupurilor politice, ale unor guverne străine etc.AGERPRES