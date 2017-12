Fake news: De cine si cum a fost inselata opinia publica!

Expresia fake news (stiri false) a fost de atatea ori mentionata in 2017, incat dictionarul de limba engleza Collins a declarat-o cuvantul anului, explicand-o ca fiind "o informatie inselatoare, deseori de senzatie, raspandita ca stire de presa". Iata cateva exemple retinute de agentia BBC.

"Britanicii cumpara masiv calendare cu Putin"

Initial, informatia potrivit careia britanicii au dat buzna prin magazine in cautarea calendarelor cu fotografia lui Vladimir Putin a aparut pe site-ul postului de televiziune Zvezda. Autorul cita cotidianul Daily Mirror, care anunta, de fapt, cu totul altceva. Si anume ca "a aparut un calendar pe 2018 cu fotografii ale presedintelui rus - sunt fotografii topless, pusti, ba chiar si un leopard".

Publicatia britanica nota, de asemenea, ca pe eBay pot fi gasite sase exemplare ale respectivului calendar. Ulterior, informatia a fost preluata de presa regionala din Rusia, in special cea online, care, mergand mai departe, anunta ca toate calendarele cu Putin s-au vandut in Marea Britanie in doar ceteva zile din momentul intrarii pe piata.

"Fostul sef al MI-6 a vorbit despre planurile Marii Britanii de a cuceri Caucazul"

Textul cu titlul "Fostul sef al MI-6 recunoaste ca planul strategic al destramarii Rusiei a fost distrus de Putin" a aparut pe site-ul fals al ziarului The Guardian. Si unde John Scarlett "vorbea" despre un plan in trei etape elaborat de serviciile speciale occidentale cu scopul de alunga Rusia din Caucaz

Se preciza ca prima faza a fost "Revolutia trandafirilor" din Georgia, care i-a permis lui Mihail Saakasvili sa ajunga la putere. Falsa relatare a fost preluata de numeroase mijloace de informare in masa din Rusia.

"Ossama ben Laden s-a intalnit cu Hillary Clinton la Casa Alba"

In 2 noiembrie, in direct la postul "Rossia-1", purtatoarea de cuvant al Ministerului rus de externe, Maria Zaharova, le-a vorbit telespectatorilor despre niste "fotografiile feerice, fantastice" care arata cum "a fost primit Ossama ben Laden la Casa Alba".

Vorbind plina de indignare, reprezentanta diplomatiei ruse a aratat chiar o fotografie unde fostul secretar de stat al SUA, Hillary Clinton ar fi dat mana cu fostul terorist numarul 1 al planetei. In fotografia reala, Clinton strangea mana unui cantaret indian, eveniment care data din 2004 si care avusese loc nu la Casa Alba, ci la o receptie intr-un hotel.