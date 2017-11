Fara memorie. Oameni pierduti in timp!

Intr-o dimineata din 2008, Naomi Jacobs, pe atunci in varsta de 32 de ani, s-a trezit si a descoperit ca nu isi aminteste ultimii 17 ani din viata. Amintirile despre narcotice, despre faliment, despre zilele si noptile de cosmar parca fusesera sterse cu buretele. Ultima amintire data din perioada adolescentei cand, inainte de a se culca pe canapeaua extensibila alaturi de sora ei, se gandea la examenul la limba franceza de a doua zi.

Opt saptamani, memoria i-a revenit, dar, intre timp, ea a trebuit sa se adapteze la realitatile secolului 21, de parca ar fi avut din nou 15 ani. Printre altele, a invatat noile tehnologii, inclusiv telefoanele inteligente, calculatorul, tableta. Dar poate cea mai mare provocare a constat in necesitatea de a constienta ca este mama unui baietel de 10 ani. Naomi a desris experienta vietii sale in cartea "Fetita uitata".

Din punct de vedere medical, ceea ce i s-a intamplat lui Naomi este un caz de amnezie disociativa. Ceea ce inseamna ca nu exista o explicatie clara de ce, pentru o perioada, tanara si-a pierdut amintirile, fenomen care are caracter psihologic si care, potrivit BBC, poate fi determinata de un stres sau o trauma mai vechi.

Valabil pentru Naomi care, in anii uitati nu numai ca si-a pierdut afacerea si a consumat narcotice, dar a fost violata la sase ani, iar la 20 prietenul ei a incercat sa o sugrume. Amnezia disociativa este un diagnostic controversat. Unii oameni de stiinta, precum psihiatrul Harrison Paul, de la Harvard, nici macar nu vor sa accepte un asemenea termen, sustinand ca nu pot crede in care despre care nu se stia nimic inainte de 1800.

Alti sceptici sunt de parere ca amnezia disociativa este doar o metoda de depasire a unor probleme, generate de niste traume. Altfel spus, este un fel de uitare fortata. Printre atlele, persoanele cu acest diagnostic prezinta tulburari de personalitate si instabilitate emotionala. Sunt oameni care sunt extrem de sensibili si cu inclinatii spre fantezie.

O alta pacienta, victima unei catastrofe aviatice, a relatat ca amintirile ei dispar in fiecare noapte. Un simptom inexplicabil din punctul de vedere al psihologiei, dar este exact ceea ce i s-a intamplat eroinei interpretata de actrita Drew Barrymore, Lucy Whitmore, in filmul " 50 First Dates ", aparut pe ecrane in 2004. Oamenii de stiinta nu cred ca femeia a jucat teatru, considerand ca amnezia este efectul influentei anumitor secvente din film.

Poate cel mai cunoscut caz de amnezie este poveste americanului Henry Molaison (1826-2008), "omul fara memorie". In incercarea de a-l vindeca de epilepsie, neurochirurgul William Beecher Scoville l-a supus, in 1953, unei interventii revolutionare pentru acea data, de extirpare a unei parti importante din cei doi hipocampi si din complexul amigdalian. Crizele au incetat, dar pacientul a ramas pentru totdeauna ancorat in prezent.

Chiar daca Molaison stia cine este si isi putea aminti franturi din trecutul sau, pana in 1953, majoritatea amintirile mai noi nu durau mai mult de cateva secunde. Brenda Milner, neurofiziologul din Canada care a studiat cazul, povestea ca in fiecare zi o saluta ca pe un necunoscut. La jumatate de ora dupa fiecare masa, el se aseza din nou sa manance si nu putea sa-si aduca aminte ce intentiona sa faca in clipa urmatoare.

Cercetatorii au stabilit, de asemenea, ca Molaison avea capacitatea uluitoare de a suporta durerea, senzatie care, in cazul nostru, este asociata cu amintirea durerii anterioare.