Fermierii africani suferă de pe urma apetitului chinezilor pentru pieile de măgari

Măgarii din Africa sunt sacrificaţi într-un ritm alarmant pentru pieilor lor care sunt la mare căutare în China, unde din pielea de măgar se produce o gelatină care se presupune că are proprietăţi anti-îmbătrânire, informează Bloomberg.



Cu o populaţie mare de măgari şi relaţii comerciale strânse cu China, Africa este o piaţă cheie pentru cumpărătorii de măgari. Potrivit organizaţiei caritabile The Donkey Sanctuary din Marea Britanie, vânzările anuale de gelatină produsă din piele de măgari au ajuns la 2,6 miliarde de dolari, pe baza preţului pe kilogram practicat pe piaţa chineză în 2014.

"Comerţul cu piei de măgar este cea mai mare şi mai rapidă criză pe care am văzut-o până acum. Oamenii din comunităţile sărace nu mai pot să înlocuiască măgarii care au fost furaţi sau sacrificaţi pentru că preţurile sunt prea mari", a declarat Alex Mayers, manager de program la The Donkey Sanctuary.

La fel ca şi în cazul braconajului de rinoceri şi elefanţi africani, precum şi în cazul comerţului ilegal cu lemn preţios, sacrificarea măgarilor este o consecinţă neprevăzută a creşterii veniturilor şi extinderii clasei mijlocii în China. În condiţiile în care populaţia mondială de măgari este estimată la 44 de milioane, organizaţia The Donkey Sanctuary estimează că în prezent cererea este de cel puţin patru milioane de exemplare pe an.

Măgarii sunt însă esenţiali pentru zeci de milioane de fermieri din cele mai sărace regiuni din Africa, unde o explozie a comerţului cu piei de măgar riscă să devasteze economiile rurale care se bazează pe aceste animale pentru transport. De aceea, Nigerul a stopat exporturile de măgari şi a interzis complet sacrificarea lor după ce autorităţile au descoperit că în primele nouă luni din 2016 exporturile de măgari s-au triplat. În ţara vecină, Burkina Faso, dublarea preţului măgarilor şi sacrificare a 45.000 de animale dintr-o populaţie de 1,5 milioane exemplare a determinat Guvernul în luna august a anului trecut să interzică importurile. O măsură similară a fost introdusă ulterior în Mali, Senegal şi Gambia.

