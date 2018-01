Foc și Furie în interiorul Casei Albe a lui Trump. Steve Bannon a demisionat de la Breitbart News

Fostul strateg de la Casa Albă, Steve Bannon, și-a dat demisia din poziția pe care o deținea în cadrul publicației online Breitbart News, marți, la mai puțin de o săptămână după ce a făcut afirmații grave despre Donald Trump și Donald Trump Jr în cartea ”Fire and Fury: Inside the Trump White House” și după ce și-a exprimat regretul față de acestea, scrie The Guardian.

Bannon l-a criticat pe Trump în cartea lui Michael Wolff, iar publicarea acelor afirmații a declanșat o ceartă cu președintele SUA. Comentariile sale, inclusiv afirmația că întâlnirea lui Donald Trump Jr din 2016 cu rușii a fost o „trădare”, au stârnit un răspuns dur din partea Casei Albe.

„Steve Bannon nu are nimic de-a face cu mine sau cu preșidinția mea. Când a fost concedia, nu și-a pierdut doar locul de muncă, ci și mințile”, a spus Donald Trump într-o declarație, săptămâna trecută.

„Stephen K Bannon a demisionat de la Breitbart News Network, unde a fost președinte executiv din 2012. Bannon și Breitbart vor lucra împreună pentru o tranziție lină și ordonată”, se arată într-o postare pe website-ul Breitbart.

Postarea include, de asemenea, un citat al lui Bannon, care nu a răspuns cererii de a face comentarii lansată de The Guardian. „Sunt mândru de ce a reușit să obțină echipa Breitbart într-un timp atât de scurt în construirea unei platforme de știri de clasă mondială”.

Bannon s-a întors la Breitbart în august 2017, la un an după ce a părăsit website-ul pentru a deveni strateg șef al campaniei prezidențiale a lui Donald Trump. Acesta l-a impresionat pe Donald Trump prin faptul că a reușit să scoată campania dintr-o criză profundă, când actualul președinte al SUA a fost acuzat de hărțuire sexuală. Mai târziu, acesta a jucat un rol cheie în administrația Trump în momentele de controversă politică, precum interzicerea de intrare în SUA a celor care provin din majoritatea țărilor musulmane, cât și în momentul în care SUA s-a retras din Acordul de la Paris.