Forbes: Emma Stone, pe primul loc în topul celor mai bine plătite actrițe din lume

Emma Stone, care a câştigat la începutul acestui an primul ei premiu Oscar din carieră, a detronat-o pe Jennifer Lawrence şi ocupă primul loc în topul anual al celor mai bine plătite actriţe din lume, publicat miercuri de revista Forbes, informează Reuters.



În vârstă de 28 de ani, Emma Stone a fost desemnată în luna februarie cea mai bună actriţă în rol principal graţie evoluţiei sale din lungmetrajul "La La Land". Vedeta americană a obţinut venituri de 26 de milioane de dolari (înainte de deducerea taxelor) în ultimele 12 luni, în perioada 1 iunie 2016 - 1 iunie 2017, au precizat editorii revistei Forbes.



Pe locul al doilea în topul din acest an se află actriţa Jennifer Aniston, în vârstă de 48 de ani, cu venituri de 25,5 milioane de dolari, care provin din redevenţele asociate difuzării serialului "Friends" şi din contracte de publicitate încheiate cu branduri precum SmartWater şi Emirates Airline.



Jennifer Lawrence, în vârstă de 27 de ani, care a ocupat primul loc în topul Forbes pentru doi ani consecutivi, a coborât pe poziţia a treia, cu venituri de 24 de milioane de dolari - aproape jumătate din veniturile de 46 de milioane de dolari obţinute anul trecut.



Vedeta americană, care a vorbit în mod public în favoarea egalităţii salariale dintre femeile şi bărbaţii de la Hollywood, şi-a văzut veniturile diminuându-se după încheierea francizei "Hunger Games", dar a continuat să primească onorarii consistente graţie filmelor în care a fost distribuită şi contractelor de publicitate încheiate cu casa de modă Christian Dior.



Topul 10 al celor mai bine plătite actriţe din lume este completat de Melissa McCarthy (18 milioane de dolari), Mila Kunis (15,5 milioane de dolari), Emma Watson (14 milioane de dolari), Charlize Theron (14 milioane de dolari), Cate Blanchett (12 milioane de dolari), Julia Roberts (12 milioane de dolari) şi Amy Adams (11,5 milioane de dolari).



Veniturile cumulate ale actriţelor din Top 10 - 172,5 milioane de dolari - au înregistrat o scădere cu 16% faţă de topul publicat anul trecut.



Editorii de la Forbes întocmesc acest clasament anual pe baza datelor transmise de compania Nielsen şi a interviurilor şi discuţiilor purtate cu agenţi şi manageri din industria cinematografică.



În topul masculin publicat anul trecut, Dwayne "The Rock" Johnson a ocupat primul loc în topul celor mai bine plătiţi actori de la Hollywood, cu venituri de 64,5 milioane de dolari - de peste două ori mai mult decât veniturile obţinute de Emma Stone în acest an. Revista Forbes va publica topul pe 2017 dedicat celor mai bine plătiţi actori din lume la sfârşitul acestei săptămâni.