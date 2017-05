Fostul director FBI Robert Mueller, procuror special în ancheta Trump-Rusia

Adjunctul procurorul general al Statelor Unite l-a numit miercuri pe fostul director al FBI Robert Mueller ca procuror special în ancheta asupra presupusei implicări a Rusiei în alegerile prezidenţiale americane, a informat Departamentul Justiţiei, citat de dpa şi AFP.



"Decizia mea nu înseamnă că au fost comise infracţiuni sau că sunt necesare puneri sub acuzare", a subliniat numărul doi din Departamentul Justiţiei, Rod Rosenstein, într-un comunicat pentru a anunţa numirea lui Robert Mueller, 72 de ani, în această funcţie.



"Ţinând cont de circumstanţele actuale deosebite, am considerat că interesul public cere plasarea acestei anchete sub autoritatea unei persoane care exercită un grad de independenţă faţă de ierarhia actuală", a adăugat el.



Acest anunţ a fost făcut la opt zile după demiterea surprinzătoare de către Donald Trump a directorului FBI James Comey şi într-un moment în care preşedintele american este acuzat că a încercat să obstrucţioneze această anchetă.



După demiterea lui James Comey, opoziţia democrată a cerut numirea unui procuror special, mai independent de putere, pentru a supraveghea ancheta în curs a FBI.



Un procuror special are autoritatea să îşi desfăşoare propria anchetă mai independent de ierarhia Departamentului Justiţiei. El nu are obligaţia de a-l informa pe procurorul general al SUA ori pe adjuncţii acestuia despre ancheta sa. În plus, el este autorizat să lanseze puneri sub acuzare dacă este necesar.



Iniţial, Donald Trump şi-a justificat demiterea lui James Comey prin modul în care acesta a gestionat afacerea e-mailurilor lui Hillary Clinton înainte de a admite că se gândise de mult timp să se debaraseze de şeful poliţiei federale, al cărui mandat expira în 2023.



Marţi seară, dezvăluiri în presa americană au zguduit Casa Albă, afirmând că preşedintele american i-a cerut în februarie lui James Comey să claseze ancheta asupra lui Michael Flynn, efemerul său consilier pe probleme de securitate naţională acuzat de contacte suspecte cu Rusia. James Comey ar fi consemnat această tentativă de a înăbuşi ancheta într-o serie de note la care s-au referit mai multe media americane. www.agerpres.ro