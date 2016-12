Fotografii cutremurătoare publicate într-un fotoreportaj despre oameni care trăiesc în morminte

Fotografie cu multumire de la United for Iran

O serie de fotografii publicate de media iraniene în care apar în jur de 50 de oameni nevoiaşi şi toxicomani care dorm în morminte în cimitirul din Shahriar, localitate situată la vest de capitala Teheran, a provocat un val de emoţie în Iran, relatează AFP.



Celebrul cineast Asghar Farhadi i-a scris preşedintelui Hassan Rohani pentru a-şi exprima "ruşinea" după ce imaginile au fost de multe ori redistribuite pe reţelele de socializare şi după ce sportivi şi alţi artişti şi-au exprimat şi ei nemulţumirea.



"Am văzut materialul privind modul în care bărbaţi, femei şi copii trăiesc în morminte într-un cimitir din împrejurimile Teheranului şi toată fiinţa mea s-a umplut de ruşine şi de suspine", a scris Farhadi într-o scrisoare postată marţi pe reţelele de socializare.



"Vreau să împărtăşesc această ruşine cu toţi cei care au avut responsabilităţi" în aceste ultime decenii în ţară, a adăugat el.



Cotidianul Shahrvand a publicat marţi un fotoreportaj despre aceste persoane care dorm în morminte goale, săpate în avans.



"Noi nu suntem fiinţe umane? Suntem cumva străini? Nu suntem iranieni?", a declarat pentru cotidian una dintre persoanele fără adăpost.



Miercuri, în cadrul unui discurs televizat, preşedintele Rohani a reacţionat la scrisoarea lui Farhadi, afirmând că nimeni "nu poate accepta, într-o ţară mare ca Iranul, ca oamenii să se refugieze în morminte".



"Auzisem vorbindu-se de persoane fără adăpost care dorm sub poduri sau la metrou în ţări străine, dar am auzit mai puţin vorbindu-se de oameni care dorm în morminte", a spus preşedintele iranian.



Prefectul local a fost însărcinat să rezolve această situaţie.



Potrivit cotidinaului Shahrvand, în jur de cincizeci de bărbaţi şi femei care ocupau aceste morminte, dintre care unii de ani de zile, au fost evacuaţi cu forţa din cimitir de luni după-amiază.



Procurorul din Shahriar, oraş situat la 30 km de Teheran, a declarat că toxicomanii evacuaţi vor fi trimişi în centre de dezintoxicare.



Fenomenul sărăciei a luat amploare în ultimii ani în Iran, unde rata oficială a şomajului a crescut de la 10,6% în 2014, la 12,7% în 2016, în timp ce rata şomajului în timpul tinerilor (15-29 de ani) atinge 27%.

AGERPRES