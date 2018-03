Franţa: Marine Le Pen, inculpată

Lidera partidului francez de extremă dreaptă Frontul National, Marine Le Pen, a fost inculpată, joi, pentru difuzarea pe Twitter, în decembrie 2015, de imagini cu execuţii comise de gruparea Stat Islamic (SI), relatează AFP.

Marine Le Pen, care era eurodeputată în perioada când au fost comise faptele, a fost inculpată de către un judecător din Nanterre, în apropiere de Paris, pentru „difuzarea de imagini violente”, delict pentru care riscă trei ani de închisoare şi o amendă de 75.000 de euro. Parlamentul European i-a ridicat imunitatea parlamentară în martie 2017, la cererea justiţiei franceze. În ianuarie, Gilbert Collard, deputat al Frontului National, a fost inculpat pentru aceleaşi fapte. „Am fost inculpată pentru că am denunţat oroarea Daech (acronim în limba arabă al SI). În alte ţări, mi s-ar fi dat o medalie”, a reacţionat Marine Le Pen. „Persecuţia politică nu mai are limita decenţei”, a declarat ea. Pe 16 decembrie 2015, lidera extremei drepte din Franţa a postat pe Twitter fotografii legate de propaganda organizaţiei jihadiste Statul Islamic, ca răspuns la un jurnalist al canalului BFMTV-RMC pe care l-a acuzat că „face o paralelă” între SI şi Frontul Naţional. Evocând un „derapaj inacceptabil” şi „cuvinte nepotrivite”, Le Pen a postat pe contul ei trei fotografii menţionându-l pe jurnalistul Jean-Jacques Bourdin, cu textul „Aceasta înseamnă Daech!”. În imagini apăreau un soldat sirian strivit sub şenilele unui tanc, un pilot iordanian ars de viu într-o cuşcă şi o fotografie a jurnalistului american James Foley, asasinat de jihadişti.

Fotografiile au provocat critici din partea stângii, atunci la guvernare, a dreptei, precum şi în afara lumii politice.