Furie la Casa Alba! De ce s-a suparat Trump pe Samsung!

Shealah Craighead

Presedintele Donald Trump a acuzat compania Samsung de complicitate la pierderea a peste 50.000 de mesaje din corespondenta dintre agentii FBI, Peter Strzok si Lisa Page.

"Unde au disparut 50.000 de mesaje scrise de cuplul de indragostiti din FBI, Peter Strzok si Lisa Page? Acuz Samsung", a lansat Trump pe contul sau de Twitter.

In ajun, ministrul justitiei americane, Jeff Sessions, anuntase ca FBI a pierdut SMS-uri din corespondenta lui Strzok, exclus in decembrie anul trecut din ancheta privind ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA. Potrivit Fox News, Strzok, sef al departamentului de contraspionaj se afla intr-o relatie intima cu avocatul aceluiasi serviciu, Lisa Page.

Potrivit republicanilor Trey Gowdy si John Ratcliffe, din Congresul SUA, cei doi functionari ai FBI faceau parte dintr-o "societate secreta", care actiona impotriva intereselor fostului, pe atunci, candidat la presedintie, Trump. "Nu sustin ca lucrurile chiar asa au fost, dar avand in vedere expresiile folosite, autorii lor trebuie sa iasa si sa explice contextul lor", a subliniat Ratcliffe.

Sessions a declarat, pe de alta parte, ca sistemul FBI nu a pastrat mesajele trimise incepand din 14 decembrie 2006 pana in 17 mai 2017.