Furtună de zăpadă în nord-estul SUA: şcoli închise, zboruri anulate

Nord-estul Statelor Unite a fost acoperit cu un strat gros de zăpadă joi dimineaţă, care a continuat să se acumuleze, forţând numeroase şcoli să se închidă, perturbând traficul şi păstrând la sol sute de curse aeriene, relatează AFP.



Ninsoarea, însoţită de rafale puternice de vânt, a început în timpul nopţii şi este aşteptată să dureze o mare parte a zilei de joi, fiind prognozaţi până la 30 de centimetri de zăpadă la New York.



Furtuna a fost anunţată cu o zi înainte, când vremea era aproape primăvăratică, cu termometrele indicând peste 16 de grade Celsius.



Peste jumătate dintre zborurile care decolau sau aterizau pe aeroporturile din New York (JF Kennedy, La Guardia, Newark) - în total peste 1600 de zboruri - au fost anulate. De asemenea, peste 60% dintre cursele aeriene care plecau sau ajungeau din Boston au fost anulate, potrivit CBS.



În New York, Boston şi Philadelphia, şcolile au fost închise.



Primarul New York-ului a cerut locuitorilor să rămână în case şi, mai ales, să evite folosirea automobilelor personale. Mai spre sud, capitala federală Washington a fost scutită de zăpadă.AGERPRES