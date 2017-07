VIDEO - G20: Hamburg este sub asediul anarhiștilor. Noi ciocniri între manifestanţi şi poliţie înaintea summitului

Noi ciocniri au izbucnit vineri dimineaţă în marginea summitului G20 de la Hamburg, unde mai mulţi manifestanţi au incendiat maşini al poliţiei germane, a anunţat aceasta pe Twitter, potrivit AFP.



Poliţia federală a semnalat o 'operaţiune în desfăşurare împotriva unor persoane violente' care au lansat cockteiluri Molotov şi au incendiat 'maşini de patrulare' în cartierul Altona, în apropierea unui comisariat. Un fotograf al DPA a transmis că circa 25-30 de maşini au fost incendiate în cartierele Altona şi Blankenese.



Poliţia a sfătuit populaţia să evite zona şi să se ţină la distanţă de protestatarii violenţi, potrivit DPA.



În acelaşi timp, sute de demonstraţi din diferite părţi ale oraşului au încercat să treacă de cordoanele de securitate din apropierea locului unde are loc summitul, pentru a perturba reuniunea liderilor celor mai mari 20 de economii ale lumii.



Mai multe intersecţii şi 'coridoare de transfer' au fost blocate de demonstraţi, ceea ce a perturbat deplasarea mai multor delegaţii.



Conform autorităţilor, până la 100.000 de manifestanţi ar urma să protesteze în aceste zile la Hamburg, în marginea summitului G20, marcat de prima întâlnire între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin.



Patru elicoptere survolau zona în cursul dimineţii, după o noapte marcată de ciocniri între mii de manifestanţi anti-G20 şi forţele de ordine, confruntări soldate cu 17 persoane rănite uşor, dintre care 15 poliţişti.



Aproximativ 20.000 de poliţişti veniţi din toată Germania au fost desfăşuraţi în acest oraş port cu ocazia summitului. AGERPRES

Hamburg is crazy right now! Be safe #Hamburg #g20 #welcometohell pic.twitter.com/xOgD8meWdd