GALERIE FOTO - Cum arată un pui de hipopotam pitic

Reprezentanții grădinii zoologice Nyiregyhazi, Ungaria, anunță că s-a extins colecția lor de animale după ce în urmă cu două săptămâni a venit pe lume un pui de hipopotam pitic.

Veterinarii au o grijă deosebită de pui și sunt extrem de atenți la evoluția micuțului.

Dimensiunile medii a unui hipopotam pigmeu sunt urmatoarele: inaltime - 75-85 cm., lungimea corpului - 140-155 cm. si greutatea cuprinsa intre 160 si 270 kg., semanand mai mult cu un tapir cu gatul mai lung si cu capul mai mic, decat cu un hipopotam.

Isi petrec intreaga zi in balti sau in albiile raurilor, iar noaptea ies in padure, pentru a-si procura hrana. Spre deosebire de hipopotamii Nilului, aceste creaturi dragute duc o viata solitara. Astfel ca pot fi intalniti singuri sau in pereche - fie ca este vorba despre un mascul si o femela, fie de o femela insotita de puiul ei - mai degraba decat in grupuri. In captivitate hipopotamii pitici sunt monogami; despre comportamentul lor in salbaticie, in acest sens, nu exista suficiente informatii.