Germania intra intr-o criza politica fara precedent!

Liberalii germani (FDP) au parasit, in noaptea de duminica spre luni, negocierile de formare a unei coalitii de guvernare. Un esec care, in opinia analistilor occidentali, ar putea conduce la organizarea de noi alegeri, impingand-o pe Angela Merkel spre iesire, dupa 12 ani petrecuti la carma cancelariei.

Era cu un minut inainte de miezul noptii spre luni, cand Christian Lindner a pus capat starii de suspans. "Mai bine nu guvernezi, decat sa guvernezi prost", a lansat presedintele Partidului liberal-democrat (FDP). Hotarand sa rupa negocierile cu conservatorii (CDU/CSU) si Verzii in vederea romarii unui nou guvern, FDP a deschis o grava criza politica in Germania.

Pentru a-si justifica decizia, Lindner a explicat ca discutiile nu au permis gasirea "unei pozitii comune", nici "increderea reciproca" intre partenerii prezenti la masa tratativelor. Adresandu-se reprezentantilor presei adunati la sediul din Berlin a Landului Bade-Wurtemberg, unde s-au derulat negocierile pe durata intregului weekend, liderul FDP a refuzat sa-si asume esecul discutiilor, asigurand ca formatiunea sa politica va continua sa "prezinte noi propunerea pentru a se ajunge la un compromis".

Iesind, la randul ei, in fata presei, Angela Merkel a "deplâns" eşecul negocierilor. "Deplâng că nu am putut găsi o soluţie comună", a declarat cancelarul, angajandu-se, totodata, sa intreprinda tot ce este posibil pentru ca "Germania să fie bine condusă în dificilele săptămâni care vor veni". Preşedintele CSU, aliatul bavarez al conservatorilor, Horst Seehofer, a apreciat, la randul sau, că eşecul şi absenţa unui guvern adevărat constituie "o piedică" pentru ţară.

Pentru luni, Merkel a anuntat ca si-a propus o intrevedere cu şeful statului, Frank-Walter Steinmeier, care, prin Constituţie, are de jucat un rol cheie în evoluţia situaţiei. "Vom vedea cum vor evolua lucrurile", a spus ea. Scorul obtinut de Merkel si tabara sa conversatoare in recentele alegeri legislative nu a permis formarea unei majoritati in Bundestag, camera inferioara a parlamentului german.

Coaliţia heteroclită alcătuită din patru partide era singura care i-ar fi asigurat o majoritate, după ce social-democraţii (SPD) au refuzat să mai guverneze împreună cu ea. Teoretic, cancelarul ar putea încerca să convingă SPD să revină asupra deciziei, varianta respinsa pana acum de partid. De asemenea, Merkel si-ar putea asuma riscul de a conduce un guvern minoritar cu majorităţi schimbătoare, scenariu evitat de-a lungul anilor

In acest context, rămâne opţiunea convocării de noi alegeri la începutul anului viitor, iar presedintele statului este singurul care poate lua o decizie în acest sens. Ultimele sondaje arată că numai extrema dreaptă ar fi în măsură să progreseze în cazul unor noi alegeri, după ce în septembrie şi-a făcut o intrare istorică în Bundestag cu aproape 13% din voturi.