Ghinionul norocosilor castigatori la loto!

In 23 august 2017, Mavis L. Aanczyk, din orasul Chicopee, statul Massachusetts, a castigat cea mai mare suma din istoria loteriei americane - 758,7 milioane de dolari. Mavis, asistenta medicala, a avut mult noroc. Va avea si mai mult noroc, daca averea picata parca din cer ii va aduce si fericire. Pentru ca experienta a arata ca, in multe cazuri, banii astfel dobanditi au reprezentant un pericol pentru viata posesorilor lor.

In urma cu 15 ani, recordul de atunci al castigurilor la loterie, 315 milioane de dolari, i-a apartinut lui Andrew Jackson “Jack” Whittaker Jr, din West Virginia. Dupa plata tuturor impozitelor a ramas cu 113 milioane. Patronul unei firme de contructii, Jack, in varsta de 55 de ani, stia sa lucreze cu banii si, de-a lungul timpului, incropise o avere de 17 milioane de dolari.

Banii castigati i-a impartit insa cu cei din jur. Astfel, 14 milioane au fost depuse intr-un fond destinat famiilor nevoiase din statul West Virginia, vanzatoarea magazinului unde Whittaker a cumparat biletul norocos a primit o casa, o masina si un cec in valoare de 44.000 de dolari. De Craciun, el a daruit copiilor din familii sarace vouchere pentru haine de 100.000 de dolari.

Jack era in permanenta jefuit: o data i s-au furat 545.000 de dolari, alta data 100.000. Intrebat de politie de ce umbla cu atata numerar, Whittaker a raspuns: "Pentru ca imi permit". Jack a fost arestat de doua ori - pentru ca s-a batut intr-un bar si pentru ca a condus sub influenta alcoolului.

Nepoata lui Jack, Brandy, primea lunar 2100 de dolari, dar banii nu i-au adus tinerei fericirea. In septembrie 2004, in casa lui Whittaker a fost gasit trupul neinsufletit al prietenului ei. Avea 18 ani si murise de o supradoza de droguri. La trei luni a murit si Brandy, tot din cauza drogurilor. Iar peste alti trei ani, Jack si-a inmormantat fiica, decedata, e adevarat, din cauze naturale.

In 2007, Jack a anuntat ca nu mai are bani - niste escroci incasasera 12 cecuri eliberate in nurmele lui. Iar in decembrie 2016 a ars din temelii vila in care locuia Jack si care nu fusese asigurata.

Tragedia lui Shakespeare

In 15 noiembrie 2006, Abraham Shakespeare un muncitor de culoare in varsta de 40 de ani, si-a cumparat cu doi dolari un bilet la loto si, impreuna cu prietenul sau, Michael Ford, a castigat 31 de milioane de dolari, bani care fie urma sa ii primeasca in cote egala in decurs de 26 de ani sau sa incaseze odata 16,9 milioane. Cei doi s-au certat, fireste, din cauza banilor. Intre timp insa, Abraham s-a mutat intr-un cartier select, unde si-a cumparat o casa de 1 milion de dolari

In rest, a preferat o viata modesta: si-a cumparat cateva haine, un ceas Rolex de aur, un Nissan pentru sine si alta masina prietenei lui. Cam astea au fost cheltuielile. Pranzul nu il costa mai mult de 7 dolari. Restul banilor au fost investiti intr-o companie care urma sa construiasca locuinte pentru batrani nevoiasi. Afacerea s-a dovedit insa un esec, iar Abraham a fost luat la rost de prietenii si rudele care au cerut bani.

In 2008, cand mare parte din avere se evaporase nu se stie cum, Abraham a intalnit-o pe Doris Moore care, dupa ce i-a spus ca vrea sa scrie o carte despre el, i-a devenit prietena si consilier financiar. Ii gestiona, practic, averea. Brusc, Abraham dispare. A fost gasit cateva luni mai tarziu, sub un metru si jumatate de beton. Fusese impuscat in piept. Gasita vinovata, Doris a fost condamnata la inchisoare pe viata.

Nu sunt cazuri singulare

Jeffrey Dampier din Illinois a castigat la loto 20 de milioane de dolari. Sora sotiei si prietenul acesteia l-au rapit pe Jeffrey si l-au impuscat. Ambii sunt acum in detentie pe viata.

In 2012, Urooj Khan, un indian stabilit la Chicago, a hotarat ca trebuie sa faca o schimbare radicala in viata lui, adica sa nu mai joace la loto. A cumparat un bilet, promitand sa fie ultimul. Khan a castigat 1 milion de dolari, dar nu a avut timp sa se bucure de bani. Pentru ca a fost ucis, mai precis otravit. Suspiciunile au cazut asupra cumnatului celui decedat, dar vina lui nu a fost dovedita.

Canadiana Ibi Roncaioli a castigat la loto 5 milioane de dolari. Nu i-a spus insa nimic sotului, caruia i-a ascuns inclusiv faptul ca doua milioane le-a dat fiului secret. Sotul, Joseph Roncaioli, a aflat insa si despre copil si despre norocul sotiei, pe care o otravit-o.

In cinci ani a ramas fara un ban

In 2001, David Li Edwards avea 46 de ani. Aproape o treime ii petrecuse in inchisoare pentru jaf armat. Edwards nu avea loc de munca, nu avea bani, apa si curentul ii fusesera oprite pentru neplata. Cu banii imprumutati de la un prieten a achitat cateva facturi si a cumparat un bilet la loto. A castigat 27 de milioane. In primele trei luni a cheltuit 3 milioane, in primul an - 12.

Si-a cumparat o vila pentru 1,6 milioane dolari, un avion privat pentru 1,9 milioane si multe masini scumpe, inclusiv Lamborghini Diablo si Dodge Viper. S-a imbolnavit de hepatita C si, ulterior, a fost acuzat de posesie de droguri. A fost decazut din drepturile parintesti, iar casa i-a fost vanduta de banca la licitatie. La cinci ani dupa norocul care daduse peste el, David a ajuns dupa gratii, iar in 2013 a murit.

Ieseanul ghinionist

In 2008, Mihai Cazacu, originar din Iaşi, a câştigat 3,8 milioane de euro. O parte i-a investit în firma de construcţii pe care o deţinea dinainte. Restul i-a cheltuit, in buna parte, pe maşini de lux, vile somptuoase şi excursii pe toată planeta. În vara aceluiaşi an, a fost prins beat la volanul noului său bolid, un Audi Q7, în valoare de 100.000 de euro. S-a lăsat cu un dosar penal, însoţit de o condamnare la un an şi jumătate de închisoare cu suspendare. La începutul anului 2014, Mihai Cazacu a aterizat în mijlocul unui nou scandal.



Frate, frate da' brânza-i pe bani

"Au venit la mine mai multe persoane pe care nici măcar nu le cunoşteam foarte bine, să mă roage să le împrumut bani pentru diverse afaceri. Pe mulţi i-am ajutat atunci", a spus Cazacu. La 6 ani după ce a câştigat la loto, a ajuns să depună plângere împotriva unui interlop ieşean, susţinând în faţa procurorilor că a fost sechestrat, bătut şi şantajat din cauza unei presupuse datorii. Iar in vara anului 2014, Tribunalul Iaşi a deschis procedura de faliment împotriva firmei lui Cazacu.