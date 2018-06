Grindeanu: De azi avem un primar al Timişoarei pus sub acuzare; nu înseamnă că e vinovat, dar planează suspiciuni

Fostul premier social-democrat Sorin Grindeanu a declarat vineri, pe pagina sa de Facebook, că de astăzi Timişoara are un primar pus sub acuzare în două dosare, "ceea ce nu înseamnă că e vinovat, dar asupra lui planează o sumedenie de suspiciuni".



"De azi avem un primar al Timişoarei pus sub acuzare în doua dosare, ceea ce nu înseamnă că e vinovat, dar asupra lui planează o sumedenie de suspiciuni", afirmă Sorin Grindeanu.



Cele două dosare aflate în cercetarea DNA vizează anveloparea mai multor blocuri din Timişoara, cu fonduri europene, şi unul privind înstrăinarea

a peste 900 de imobile din patrimoniul primăriei, cu excepţia a două dintre ele fiind vorba de fapte comise sub mandatul lui Gheorghe Ciuhandu.



"Domnul Nicolae Robu, la ultimul mandat de primar al Timişoarei, după vizita la DNA, ne ţine lecţii de supravieţuire. Lipsite de decenţă şi etică, dar atât de potrivite domniei sale. Când eşti acuzat de DNA de mai multe infracţiuni şi eşti urmărit penal, zici că e manipulare şi intoxicare. Când eşti suspectat de abuz în serviciu, fals şi ce-o mai fi, arunci toată vina pe angajaţii primăriei. Tu, ca mare şef, nu ştii nimic, nici gura nu-ţi miroase", spune Sorin Grindeanu.



Fostul premier punctează afirmaţia lui Nicolae Robu, potrivit căreia "omul zice că nu ştie absolut nimic despre dosarul anvelopării blocurilor" şi lansează ipoteza că, din acest motiv, probabil, edilul nu a fost de acord cu demersul USR de strângere de semnături pentru iniţiativa civică intitulată "Fără penali în funcţii publice". AGERPRES