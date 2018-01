H&M: Mama băiețelului de culoare apreciază scandalul ca disproporționat

Contrar tuturor așteptărilor, mama băiețelului care a prezentat o bluză a companiei H&M despre care s-a spus că este rasistă, declară că reacția opiniei publice a fost exgerată.

”Eu sunt mama lui. Fiul mei a pozat pentru foarte multe obiecte vestimentare, acest tricoul fiind doar unul dintre ele. Opriti-vă să mai strigați și să faceți imediat scandal, problema este în cu totul altă parte. Ocupat-vă de altceva.”, spune Terry Mango pe Facebook.

Femeia, de origine nigeriană, trăiește în Suedia împreună cu familia sa, de mai mulți ani. Terry mai spune în postarea sa pe Facebook că ea nu privește lucrurile în felul acesta dar respectă opiniile celorlalți.

Mai multe staruri de culoare precum LeBron James, Romelu Lukaku, The Weeknd sau P. Diddy au denunțat tricoul vândut de H&M pe care scria ”Cea mai simpatică maimuță din junglă” (The coolest monkey of the jungle), care a fost prezentată de un băiețel de culoare, o asociere care este greu de ignorat, în opinia unora, dat fiind istoria rasismului, mai ales din SUA.