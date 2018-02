Haos la Rio de Janeiro. Armata încearcă să preia controlul asupra statului

Armata braziliană se va ocupa de combaterea criminalităţii în statul Rio de Janeiro, căzut pradă unei intensificări a violenţelor în faţa căreia autorităţile locale par depăşite, relatează vineri AFP.



Preşedintele brazilian Michel Temer a semnat vineri după-amiaza un decret în acest sens prin care armata va prelua controlul tuturor operaţiunilor de securitate şi asupra poliţiei. Este pentru prima dată când se ia o astfel de decizie după sfârşitul dictaturii militare, în 1985.



"Crima organizată aproape că a preluat controlul în statul Rio. (...) Iau măsuri extreme pentru că circumstanţele o cer. Guvernul va răspunde dur şi ferm, adoptând toate măsurile necesare pentru a eradica crima organizată", a dat asigurări şeful statului, în cadrul ceremoniei oficial de semnare.



Potrivit presei, misiunea armatei se va prelungi până la finalul mandatului preşedintelui Temer, la 31 decembrie anul curent.



Decizia a fost luată după ce carnavalul de la Rio din acest an a fost marcat de numeroase cazuri de agresiuni şi furturi cu uz de armă. Ministrul brazilian al apărării, Raul Jungmann, a calificat miercuri drept "inadmisibile şi inacceptabile" scenele de violenţă din cursul celebrului carnaval.



Guvernatorul din Rio, Luiz Fernando Pezao, şi-a făcut "mea culpa", afirmând că "au fost greşeli în primele două zile şi apoi patrulele au fost întărite". "Dar cred că am făcut o greşeală", a recunoscut acesta miercuri, adăugând: "Nu am fost pregătiţi".



Poliţia s-a dovedit incapabilă să controleze situaţia din Rio, care a degenerat la un an de la Jocurile Olimpice, dar mai ales în ultimele luni. În iulie anul trecut, guvernul federal brazilian a trimis în stat 8500 de militari cu rol de întărire a forţelor de ordine, dar fără efecte notabile. În acelaşi timp, raziile din favele nu au fost suficiente pentru a eradica violenţa impusă de bandele de traficanţi de droguri.



Rio a mai recurs la asistenţa forţelor armate pentru evenimente de anvergură, în special sportive, dar pe o durată scurtă.



Decretul prezidenţial va trebui aprobat şi de Parlament, în următoarele zece zile.AGERPRES