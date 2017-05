Harababură britanică pe Heathrow

Aeroportul Heathrow din Londra a anunțat, duminică, faptul că se așteaptă la noi anulări și întârzieri ale zborurilor companiei British Airways și le-a transmis pasagerilor să vină la aeroport numai dacă au rezervări reconfirmate, transmite Reuters.

British Airways și-a reluat, duminică, unele zboruri de pe aeroporturile londoneze Gatwick și Heathrow, după ce, sâmbătă, toate decolările de pe cele două aeroporturi au fost anulate din cauza unei „pene informatice”. „Ca urmare a problemei de ieri (sâmbătă) a sistemului IT al British Airways în întreaga lume, sunt așteptate astăzi (duminică) întârzieri și anulări ale zborurilor companiei. Toți pasagerii ale căror zboruri au fost anulate ieri ar trebui să nu vină la aeroport decât dacă au deja rezervări la alte zboruri'', se menționa într-un comunicat al administrației aeroportului Heathrow. Într-un mesaj video postat pe Twitter, duminică dimineață, directorul general al British Airways, Alex Cruz, preciza că incidentul de sâmbătă a fost legat de „o problemă de alimentare cu energie electrică” și că nu a fost în niciun caz vorba despre un „atac cibernetic”. Miilor de pasageri care nu au putut pleca sâmbătă cu zboruri de pe aeroporturile Gatwick și Heathrow li s-au propus rute alternative, iar celor care nu au putut pleca nici duminică li s-a propus o rambursare a prețului biletului. Alte companii aeriene care zboară în şi din cele două aeroporturi nu au fost afectate. Eroarea IT a afectat sistemele de check-in şi operare, inclusiv liniile telefonice pentru servicii cu clienţii. Compania British Airways a anunţat, sâmbătă, că, deşi unele dintre sistemele sale IT şi-au revenit, „vor exista unele întreruperi ale programului, deoarece aeronavele şi echipajele nu sunt în poziţiile corecte în întreaga lume”.

Alex Cruz a dat vina pe „alimentarea cu energie electrică”.