HRW acuză Turcia că vizează civili în ofensiva sa în regiunea siriană sub control kurd

Organizaţia Human Rights Watch (HRW) a acuzat Turcia că ia drept ţintă civili, provocând victime în rândul lor, în cursul ofensivei sale în regiunea siriană sub control kurd Afrin, relatează vineri agenţia DPA.



Într-un raport publicat vineri, HRW a afirmat că Ankara nu a luat măsurile de precauţie necesare pentru a evita provocarea de victime în rândul civililor în cursul a trei atacuri de la lansarea "Operaţiunii Ramura de Măslin" în urmă cu o lună.



"Se pare că civili vulnerabili se confruntă cu strămutarea şi cu moartea din cauza modului în care are loc ultima ofensivă a Turciei'', a declarat Lama Fakih, director adjunct pentru Orientul Mijlociu al HRW.



Organizaţia a precizat că atacurile întreprinse de către forţele armate turce s-au soldat până acum cu moartea a 26 de civili, inclusiv 17 copii.



Potrivit estimărilor ONU, Afrin are o populaţie civilă de aproximativ 323.000 de locuitori.



Turcia a dezminţit acuzaţiile că vizează civili, dar surse kurde şi Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO) au afirmat că peste 100 de civili au fost ucişi începând din 20 ianuarie.



HRW a mai spus că i-a trimis o scrisoare pe 26 ianuarie ministrului turc al apărării cu constatările sale referitoare la morţi în rândul civililor, dar că nu a primit răspuns.



"Legile războiului interzic în mod strict atacurile care îi vizează pe civili sau structuri civile, dacă ele nu sunt folosite în scop militar, şi interzice atacurile fără discriminare, fără o distincţie între obiectivele militare şi cele civile", afirmă organizaţia.



HRW face apel la Turcia să întreprindă o anchetă privind loviturile aeriene respective, să facă publice concluziile şi să acorde despăgubirile necesare victimelor civile sau familiilor lor.AGERPRES