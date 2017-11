Încă o celebritate apare în mega-dosarul Paradise Papers. Shakira, ”expertă” în optimizarea fiscală

Numele cântăreţei Shakira a fost citat în scandalul Paradise Papers, documente ce au dezvăluit mecanismele de optimizare fiscală de care beneficiază unele dintre cele mai influente celebrităţi şi companii mondiale, informează miercuri lexpress.fr.



"Shakira este o artistă internaţională. Ea a avut mai multe reşedinţe pe parcursul vieţii sale profesionale şi a respectat întotdeauna legile din jurisdicţiile de care aparţinea", a declarat avocatul artistei columbiene, Ezequiel Camerini, pentru cotidianul francez Le Monde, în urma dezvăluirilor făcute în cadrul scandalului Paradise Papers.



Potrivit acestor documente, Shakira, care locuieşte la Barcelona cu partenerul ei de viaţă, fotbalistul Gerard Pique, are însă domiciliul fiscal în Bahamas. "Clienta mea are rezidenţa în Bahamas şi întreţine o proprietate în acea ţară începând din 2004", a spus avocatul vedetei, reamintind cititorilor francezi că Shakira a locuit într-adevăr în Bahamas pentru o perioadă alături de fostul ei partener de viaţă Antonio de la Rua. În anii următori, cântăreaţa a fost nevoită "să călătorească fără încetare în scopuri profesionale şi şi-a petrecut cea mai mare parte a timpului în ţări diferite", a mai spus avocatul ei.



31,6 milioane de euro din drepturi de autor în două paradisuri fiscale



Din 2007, Shakira a transferat drepurile sale de autor - care echivalează cu 31,6 milioane d euro - în două ţări ce au rate de impozitare deosebit de scăzute. Artista şi-a ascuns activele în spatele unui holding înregistrat pe insula Malta şi denumit Tournesol Limited, al cărui unic acţionar este chiar cântăreaţa columbiană. Acest holding deţine compania ACE Entertainment SARL, ce îşi are sediul general în Luxemburg.



Geneurope Holding BV, o companie olandeză deţinută de Shakira, deplasează capitalurile cântăreţei între primele două entităţi menţionate. Cotidianul Le Monde vorbeşte despre "o schemă complicată, chiar şi pentru cei avizaţi", în timp de avocatul Ezequiel Camerini protestează şi i-a asigurat pe cititori că "Tournesol Limited îndeplineşte toate condiţiile legale necesare bunei sale funcţionări". "Informaţiile despre această entitate sunt publice şi transparente", a adăugat acelaşi avocat.



Anularea concertului din Koln



Shakira nu a dat publicităţii nicio declaraţie despre scandalul în care a fost implicată. Pe site-ul ei, artista a publicat un mesaj pe 7 noiembrie, în care a afirmat că trebuie să îşi anuleze concertul din Koln, întrucât şi-a suprasolicitat coardele vocale în timpul unor repetiţii.



"Medicii mi-au cerut să mă odihnesc, pentru a nu agrava situaţia. Sunt devastată că trebuie să îmi anulez show-ul de pe 8 noiembrie din Koln. Îmi plac atât de mult fanii mei din Germania!", a dezvăluit cântăreaţa în acel mesaj. Următorul concert al artistei columbiene este programat pe 10 noiembrie la Paris.AGERPRES