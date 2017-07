Incendiu la un bloc turn din Honolulu, soldat cu trei morţi

Trei persoane au murit vineri, printre care o mamă şi fiul ei adult, într-un incendiu care a cuprins trei nivele ale unui bloc turn de 36 de etaje din Honolulu, capitala statului american Hawaii, informează Reuters, care citează oficialităţi şi presa locale.



Incendiul de la complexul Marco Polo a acoperit cu un fum negru şi gros întregul oraş, la o lună după un incendiu la un bloc turn din Londra, soldat cu numeroase victime.



Pompierii au reuşit să controleze incendiul după patru ore de la izbucnirea lui, a declarat presei primarul Honolulu, Kirk Caldwell. Nu se ştie deocamdată de la ce a pornit focul.



"Am privit în jos şi am văzut vălătuci de fum ridicându-se. Am auzit vocile a trei femei care ţipau, implorau, se văitau 'vă rugăm să ne ajutaţi, vă rugăm', ţipând fără încetare timp de cinci sau zece minute, iar apoi nu le-am mai auzit", a declarat un locatar, Ron Chiarottino.



Cotidianul The Honolulu Star-Advertiser a relatat că o mamă şi fiul ei adult se află printre cele trei persoane care au murit la etajul 26 al clădirii, unde a izbucnit incendiul. Cel puţin alte 12 persoane au fost rănite, potrivit sursei citate.



Şeful pompierilor, Manuel Neves, le-a declarat ziariştilor că blocul turn nu avea aspersoare. "Fără nicio îndoială, dacă ar fi existat sprinklere în acel apartament, focul ar fi fost izolat acolo la unitatea iniţială... unitatea (unde) a izbucnit incendiul", a declarat el.



Peste 100 de pompieri s-au luptat cu focul, iar poliţiştii mergeau din apartament în apartament pentru a căuta persoane rămase blocate, o sarcină care ar putea dura ore bune, a adăugat el.



Clădirea a fost construită în 1971, înainte ca oraşul să impună obligativitatea instalării sistemelor fixe de prevenire a incendiilor, precum sprinklerele. AGERPRES