Începe Carnavalul de la Rio, ediţia 2018

Mâine se dă startul Carnavalului de la Rio, considerat cel mai mare astfel de eveniment din lume. Sărbătoarea, care adună, zilnic, aproximativ două milioane de participanţi pe străzile din Rio, se termină la 14 februarie, însă parada câştigătorilor este programată la 17 februarie.



Autorităţile locale din Rio de Janeiro au anunţat că sunt aşteptaţi aproximativ 1,5 milioane de turişti din lumea întreagă pentru a participa la evenimentele organizate cu ocazia celebrului carnaval brazilian, cu 400.000 mai mulţi faţă de anul 2017 . "Am făcut eforturi uriaşe pentru a prezenta lumii un carnaval foarte frumos şi sperăm că el se va desfăşura într-o atmosferă calmă şi fără violenţă", a declarat primarul din Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, la 12 ianuarie.



Precedenta ediţie a Carnavalului de la Rio s-a desfăşurat între 24 februarie şi 4 martie 2017. Punctul culminant al evenimentului a fost programat în nopţile de 26 şi 27 februarie, atunci când a avut loc parada celor mai bune 12 şcoli de samba, câte şase în fiecare noapte, după cum anunţa http://www.rio-carnival.net/. La 3 martie, a avut loc parada campionilor, de data aceasta cuprinzând şase din trupele de samba cu cele mai convingătoare reprezentaţii din acest an.



Campioana carnavalului a fost şcoala de samba Portela, care s-a făcut remarcată prin prestaţia sa intitulată "Râul vieţii din Brazilia", la care au participat 3.400 de dansatori. De asemenea, carele alegorice ale şcolii amintite au pus accentul pe efectele faţă de mediul înconjurător cauzate de dezastrul minier produs în 2015, după ce un baraj a cedat şi a provocat deversarea de reziduuri toxice rămase în urma activităţilor companiei miniere Samarco, eveniment care a produs inundarea mai multor localităţi şi otrăvirea râului Rio Dolce cu noroi toxic.



După o decizie grea a juriului, Portela a reuşit să învingă douăsprezece alte şcoli concurente şi a câştigat premiul cel mare pentru a 22-a oară, ceea ce reprezintă un record.



Din păcate, Carnavalul de la Rio din 2017 a fost marcat şi de două accidente, în total aproximativ 30 de persoane fiind rănite după ce platformele a două care alegorice s-au prăbuşit, în zile diferite, sub greutatea dansatorilor.



Considerat un demn continuator al sărbătorilor romane şi greceşti de la începutul primăverii, istoria Carnavalului din Rio începe în jurul anului 1600, când coloniştii portughezi din America de Sud obişnuiau să ţină o petrecere fastuoasă înaintea întrării în postul Paştelui, conform http://www.v-brazil.com/. Era inclusiv un festin alimentar, având în vedere că, odată început postul, carnea trebuia evitată. De altfel, se pare că însuşi termenul ''carnaval'' provine din ''carnevale'', care însemna ''fără carne'', semnificând, în sens larg, detaşarea de plăcerile trupeşti. Astfel, carnavalul era evenimentul ce anunţa, de fapt, intrarea în post.



Dar nu aceasta a fost denumirea iniţială a evenimentului, care avea să poarte întâi numele de ''entrudo''. O tradiţie în cadrul entrudo era ca participanţii de viţă nobilă şi cei mai avuţi să se stropească cu parfum. Din păcate pentru acest obicei, el a ajuns să fie preluat şi de oamenii fără posibilităţi, care înlocuiseră parfumul cu ouă stricate şi apă murdară. Lesne de înţeles, petrecerile de entrudo au fost în totalitate interzise.



La 1 decembrie 1640, Ioan al IV-lea a fost încoronat rege al Portugaliei. La începutul anului următor, evenimentul a fost marcat cum se cuvine şi în Brazilia, de data aceasta voioşia, petrecerile şi dansurile fiind permise fără nicio reţinere. Acesta este considerat începutul Carnavalului de la Rio.



În următorii o sută de ani, carnavalul a căpătat unele influenţe venite din partea petrecerilor asemănătoare din Nisa şi Veneţia. Au apărut costumaţiile şi măştile, uneori permise, alteori interzise de autorităţile vremii.



Un carnaval brazilian rămas în istorie datorită fastului său a fost cel din 1763, când a fost sărbătorit regele Iosif I al Portugaliei. Un alt an remarcabil în istoria Carnavalului de la Rio a fost 1786, anul căsătoriei lui Ioan al VI-lea al Portugaliei cu Carlota Joaquina a Spaniei. Atunci se pare că şi-au făcut pentru prima dată apariţia pe străzile oraşului brazilian carele alegorice.



Numărul participanţilor şi intensitatea petrecerilor din cadrul Carnavalului de la Rio aveau să crească într-atât de mult, încât în 1808 autorităţile au găsit de cuviinţă să îl interzică. Măsura a fost anulată de abia în 1831.



Ultima importantă modificare în existenţa carnavalului s-a petrecut la sfârşitul secolului al XIX-lea, când dansul samba a început să devină un fenomen de masă în Brazilia. Inevitabil, Carnavalul de la Rio a integrat şi, ulterior, promovat acest dans. Competiţia dintre diferitele şcoli de samba devenise atât de importantă în cadrul carnavalului, încât, în 1983, a fost realizat celebrul Sambodrom, o scenă imensă destinată dansatorilor de samba.



În prezent, Carnavalul de la Rio are loc în diverse locuri şi zone ale oraşului, inclusiv favelele, plajele Copacabana, Ipanema şi Leblon, cluburi de noapte şi, mai ales, pe Sambodrom. În 2016, au fost luate măsuri suplimentare de securitate, Sambodromul fiind dezinfectat pentru a preveni apariţia ţânţarului ''Aedes aegypti'', care transmite zika. AGERPRES