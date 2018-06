Incredibil! O indiancă şi-a otrăvit toată familia pentru că nu mai suporta să fie ţinta batjocurii

Poliţia din statul indian Maharashtra (India) a arestat vineri o femeie în vârstă de 28 de ani sub acuzaţia că a otrăvit mâncarea familiei, ucigând cinci persoane, dintre care patru copii, din răzbunare pentru că nu mai suporta să fie ţinta batjocurii, informează DPA.



Femeia a fost arestată în districtul Raigad şi a declarat că a pus la cale această crimă pentru că nu mai suporta ca membrii familiei soţului ei să râdă de ea pentru că are pielea prea închisă la culoare şi pentru că nu ştie să gătească.



Ea a stropit luni mâncarea preparată pentru o petrecere în familie cu pesticide. Patru copii cu vârste între 7 şi 13 ani, precum şi un bărbat de 53 de ani au murit. Două dintre victime erau rude ale femeii.



Femeia s-a măritat în urmă cu doi ani şi de atunci era constant umilită şi victimizată de familia soţului pentru că are pielea mai închisă la culoare şi pentru că nu se pricepe în bucătărie, conform unui reprezentant al poliţiei indiene. "Ea a recunoscut crima invocând disputele familiale pe care le avea. Îi ura şi a avut intenţia să-şi ucidă rudele prin alianţă şi alţi membri ai familiei amestecând pesticide în mâncare".



Câţiva dintre membrii familiei sunt încă internaţi în spital.



Cazurile de femei victime ale abuzurilor domestice sunt numeroase în India unde, la nivelul societăţii persistă şi prejudecata că persoanele cu pielea deschisă la culoare sunt frumoase.AGERPRES