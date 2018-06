Incredibil! Un aligator a oprit un avion care aterizase pe aeroportul din Orlando

Un avion care tocmai aterizase pe aeroportul din Orlando (SUA) a fost nevoit să se oprească din drumul său către poarta de debarcare, din cauza unui aligator care traversa pista, potrivit postului local de televiziune WESH2, citat marţi de EFE.



Pilotul avionului companiei Spirit Airlines, care venea de la Baltimore, i-a avertizat pe pasageri despre motivul pentru care aeronava s-a oprit. "Credeţi sau nu, este un aligator pe pistă şi aşteptăm să traverseze", a pus el citat de WESH2. Pasagerii de la geam au putut vedea şi fotografia aligatorul, care a traversat liniştit pista şi s-a cufundat într-un iaz din vecinătate.



Potrivit agenţiei guvernamentale The Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), există aligatori în 67 de comitate din Florida, astfel încât nu este lucru surprinzător ca oamenii să se întâlnească cu aceştia, uneori cu consecinţe tragice.



Potrivit unei broşuri publicate de FWC privind interacţiunea între oameni şi aligatori, din 1948 au fost consemnate peste 20 de cazuri de decese ale unor persoane ca urmare a atacurilor acestor reptile în Florida.



"Conservarea aligatorului american este o poveste de succes. Florida are o populaţie de aligatori sănătoasă şi stabilă, estimată la 1,3 milioane de exemplare de toate dimensiunile. Ei fac parte din ecosistem, dar trebuie trataţi cu grijă şi respect", se arată în această broşură, intitulată "Sfaturi pentru a convieţui cu aligatorii".AGERPRES