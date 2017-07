Indonezia: Un băiat de 15 ani a luat de soţie o femeie de 73 de ani după ce s-a ''îndrăgostit nebuneşte'' de ea

Unui adolescent în vârstă de 15 ani dintr-un sat izolat din Indonezia i s-a permis în mod excepţional să se însoare cu o femeie de 73 de ani, ceremonia religioasă desfăşurată weekendul trecut inflamând reţelele de socializare din această ţară, informează joi AFP.



Băiatul, Selamet Riyadi, s-a îndrăgostit de Rohaya binti Muhammad Kiagus Jakfar în urmă cu cinci luni, atunci când aceasta a venit să aibă grijă de el când a avut malarie.



Îndrăgostit nebuneşte, el a cerut-o în căsătorie pe femeia divorţată de două ori.



''Selamet este prea tânăr ca să se căsătorească, însă am acceptat nunta pentru că el a ameninţat că se sinucide'', a declarat joi pentru AFP Cik Ani, conducătorul micii aşezări Karang Endah din sudul insulei Sumatra.



''Deoarece băiatul este minor, am optat pentru o nuntă privată, oficiată de un preot'', a mai spus el. Evenimentul a reprezentat de asemenea o soluţie şi pentru ''evitarea comiterii unui păcat'', după cum a declarat Cik Ani referindu-se la relaţiile sexuale în afara căsătoriei în această ţară musulmană.



''Ne iubim unul pe altul, el a spus că s-a îndrăgostit nebuneşte'', a declarat jurnaliştilor septuagenara după ceremonia desfăşurată în satul din districtul Lengkiti.



Royaha a mai fost căsătorită anterior de două ori, cu bărbaţi care fuseseră divorţaţi. ''Acum ea este cu unul care este virgin'', a ironizat situaţia conducătorul satului.



Mariajul controversat a fost foarte comentat în ţară după publicarea pe internet a unui clip video care s-a răspândit rapid pe reţelele de socializare. Acesta înfăţişează cuplul schimbând jurămintele în faţa membrilor familiilor lor şi a prietenilor.



În Indonezia, vârsta legală pentru căsătoria civilă este de 19 de ani pentru bărbaţi - cu un an mai mult decât în majoritatea ţărilor - şi de 16 ani pentru femei. AGERPRES