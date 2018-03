Inedit! În Irak a fost inaugurat un hotel pentru pisici

Un hotel pentru pisici, cea mai recentă iniţiativă insolită din Basra, a fost inaugurat de curând în acest oraş din sudul Irakului, informează AFP.



Cu mişcări lente, o pisică cu blana lungă şi deasă din rasa Angora turcească, se cuibăreşte în braţele lui Mehdi Fadel, un tânăr irakian în vârstă de 23 de ani. Felina, al cărei nume este Bella, şi-a regăsit astfel stăpânul după un scurt sejur petrecut într-un hotel pentru pisici din oraşul Basra.



Studentul Mehdi Fadel a descoperit pe Facebook 4Cars Pet Hotel, un spaţiu amenajat de un student la facultatea de medicină veterinară deasupra unei clinici pentru animale de companie din acest oraş situat pe coasta sudică irakiană.



"Ideea mi-a plăcut, pentru că eu călătoresc adeseori cu familia mea şi ne confruntăm mereu cu problema găsirii unui loc unde să ne lăsăm pisica", a relatat Mehdi pentru AFP.



Ideea inaugurării acestui hotel pentru feline aparţine lui Ahmed Taher, un student de 24 de ani la medicină veterinară.



"În timpul sejurului petrecut aici de Bella, am primit cu regularitate informaţii (despre ea) şi fotografii pe WhatsApp", relatează Mehdi.



În prezent, în 4Cats Pet Hotel sunt cazaţi trei oaspeţi: două pisici din rasa Angora cu blana albă şi un motan roşcovan cu blana tigrată. Felinele par relaxate, dormitează pe paturi şi se caţără în copaci.



Hotelul irakian, care deţine două încăperi de mari dimensiuni, propune sejururi - cu servicii de îngrijiri medicale, toaletare şi alimente speciale - la tarife despre care Ahmed Taher spune că sunt adaptate în funcţie de fiecare client.



"În societatea noastră, puţini oameni pot să consacre mulţi bani pentru astfel de chestiuni", spune el. "Cerem între 5.000 şi 7.000 de dinari pe zi, în funcţie de durata sejurului, adică între patru şi şase dolari. Pentru anumiţi clienţi, acest tarif poate să scadă până la 2.500-3.000 de dinari", a adăugat iniţiatorul proiectului.



În Basra, capitala celei mai bogate în petrol provincii a Irakului, dar care este şi una dintre cele mai slab dotate prin prisma infrastructurilor, tarifele practicate de 4Cats Pet Hotel sunt departe de sutele de euro pe care le achită stăpânii de animale de companie din Europa.



În plus, irakienii au mai puţine animale domestice decât europenii.



În Basra, ideea înfiinţării unui hotel pentru pisici a uimit multă lume, afirmă Mohammed Jassem, medicul veterinar care lucrează în clinica amenajată la parterul clădirii.



"Însă după ce oamenii au văzut hotelul nostru pe reţelele de socializare, au apreciat ideea şi ne-au încredinţat animalele lor în timp ce plecau în vacanţă sau pentru îngrijiri medicale, pentru ca ele să rămână sub supraveghere în clinica noastră", a explicat acelaşi medic pentru AFP.



Ahmed Taher are şi alte planuri şi proiecte. "În viitor, sperăm să primim aici şi câini, apoi şi păsări", a precizat tânărul antreprenor irakian.AGERPRES