Inițiativă inedită! La Londra s-a deschis o şcoală în care cursanţii învaţă arta "magiei" lui Moş Crăciun

Pe măsură ce sărbătorile de sfârşit de an se apropie, într-o clasă din această şcoală specială din capitala Marii Britanii nu ştiinţele şi istoria se regăsesc în programa de studiu, ci arta şi maniera de a interpreta cât mai bine o versiune ideală a lui Moş Crăciun, personajul care face ochii copiilor să strălucească de bucurie în fiecare iarnă.



"Un bun Moş Crăciun nu poate fi subiectul unui exerciţiu de improvizaţie", spune James Lowell, în vârstă de 52 de ani, care încearcă să formeze cea mai bună generaţie de "Santa" (Moş Crăciun în limba engleză, n.r.) în acest stabiliment special, Santa School, parte a companiei sale Ministry of Fun, specializată în organizarea de evenimente.



"Este ceva important. Copiii vin să îl vadă pentru că el este 'o persoană specială'", a explicat James Lowell. Nici nu poate fi vorba ca ei (copiii, n.r.) să fie dezamăgiţi după ce stau, uneori, ore întregi la coadă pentru a putea să îl vadă pe Moş Crăciun şi să stea de vorbă cu el. Trebuie ca această întâlnire să fie "magică", cuvântul-cheie al acestui antreprenor original, care spune că încă nu îşi revine din stupoare după ce a văzut în trecut mai mulţi bărbaţi care îl imitau pe Moş Crăciun în timp ce purtau bascheţi şi aveau o ţigară în colţul gurii.



Pentru a fi la înălţime, trebuie procurat mai întâi costumul, care trebuie să fie calitate, şi nu o simplă deghizare vulgară. Tăiat dintr-o catifea roşie groasă, costumul purtat de elevii de la Santa School costă 1.000 de lire sterline (1.200 de euro). Barba celebrului personaj este "fabricată manual", a precizat James Lowell.



Însă îmbrăcămintea nu reprezintă totul. Cursanţii trebuie, de asemenea, să ştie să se mişte într-o anumită manieră, să aibă un mers legănat şi să formuleze urarea tradiţională "Ho Ho Ho" pe un ton energic şi vesel. În plus, ei trebuie să fie poligloţi, pentru a putea să spună "Crăciun fericit" în cât mai multe limbi. De asemenea, toţi cursanţii trebuie să cunoască la perfecţie numele tuturor celor nouă reni ai lui Moş Crăciun.



Există şi câteva reguli de aur ce trebuie respectate: un copil nu trebuie să fie niciodată întrebat cum se cheamă, dacă şi-a scris singur scrisoarea către Moş Crăciun şi nici invitat să enumere cadourile pe care şi le doreşte. "Pentru că ştiţi, sunteţi magici, sunteţi Santa. Nici să nu faceţi promisiuni, pentru a nu-i pune pe părinţi într-o situaţie dificilă şi pentru a nu genera astfel sentimente de decepţie", le-a spus James Lowell cursanţilor de la Santa School.



Personaj simbolic



În faţa lui, un număr de 10 cursanţi, debutanţi sau deja experimentaţi, se află în sala de curs, costumaţi din cap până în picioare. Ei iau notiţe cu mare atenţie şi participă la jocuri în care interpretează acest rol, încercând să se pregătească pentru toate situaţiile posibile, inclusiv pentru întrebarea fatală: "Tu eşti adevăratul Moş Crăciun?".



Un bun Moş Crăciun trebuie să studieze cu ardoare atunci când se află la el acasă, pentru a fi la curent cu cele mai noi modele de jucării şi de console de joc din lumea întreagă. "Trebuie să facem cercetări pentru a şti ce se află pe rafturile magazinelor", a declarat Santa David, care se declară încântat să lucreze în "cea mai frumoasă meserie din lume", de peste 26 de ani.



Începând din 1998, în fiecare an, aproximativ 40 de persoane - în majoritatea lor actori, dar şi foşti învăţători - urmează cursurile predate la Santa School, înainte de a se amesteca printre ceilalţi "moşi" din marile magazine londoneze, care amenajează fiecare o "peşteră a lui Moş Crăciun".



Pentru Santa Dan, un actor care a îmbrăcat celebrul costum alb şi roşu timp de 14 ani la rând, "nu există nimic mai plin de satisfacţie decât să vezi reacţia copiilor".



În general, el dispune doar de trei minute pentru a-i încânta pe copiii aflaţi la coadă. În ciuda greutăţii costumului, a căldurii şi a zgomotelor din magazine, "trebuie să ştii să îţi păstrezi energia pentru a-l face pe fiecare copil, de la primul şi până la ultimul, că este special", a dezvăluit acelaşi cursant.



După părerea lui, acest mit continuă să existe deoarece mesajul transmis de Moş Crăciun este "cel al generozităţii, al bunătăţii".



"Moş Crăciun a devenit un personaj simbolic, dar nu în sensul religios. Este personalitatea care aduce împreună familii şi prieteni", spune James Lowell. "În spatele excesului de marketing, care poate fi enervant, există însă un mesaj pozitiv, plin de speranţă. Nu face rău nimănui. Copiii cred în el pentru că şi adulţii vor să creadă", a adăugat antreprenorul londonez.AGERPRES