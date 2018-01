Întrevedere între șefii diplomațiilor germană și turcă pentru îmbunătățirea relațiilor bilaterale

Şeful diplomaţiei turce Mevlut Cavusoglu şi-a exprimat speranţa pentru relaţii mai bune cu Germania în noul an, înainte de întrevederea pe care o are programată sâmbătă cu omologul său german Sigmar Gabriel, informează dpa.



Cei doi oficiali vor purta discuţii în oraşul Goslar din centrul Germaniei, locul natal al lui Sigmar Gabriel, în efortul de a îndrepta relaţiile dintre cele două naţiuni spre "un făgaş mai bun", potrivit Ministerului de Externe al Germaniei.



Cei doi miniştri intenţionează să discute despre probleme precum soarta jurnalistului cu cetăţenie germană Deniz Yucel, care este deţinut de peste zece luni în Turcia, fără a i se aduce vreo acuzaţie concretă.



Relaţiile dintre cele două ţări s-au tensionat după puciul eşuat din 2016 împotriva preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan. Liderul turc a acuzat Germania că adăposteşte susţinători ai lui Fetullah Gulen, predicator musulman în exil în SUA şi fost aliat al său pe care Erdogan îl acuză că ar fi orchestrat lovitura de stat din 2016.



În prezent, mai mulţi cetăţeni germani se află închişi în Turcia sub acuzaţii legate de terorism, iar Ankara i-a acuzat la rândul său pe politicienii germani de comportament nazist după ce miniştrilor turci le-a fost interzis să participe la manifestaţii în Germania.



În pofida disputei diplomatice, "ambele părţi sunt gata pentru o normalizare a relaţiilor", a declarat Cavusoglu într-un interviu acordat dpa înainte de vizita sa de sâmbătă.



Cei doi miniştri au planificată de asemenea o vizită la Palatul Imperial din Goslar şi o plimbare prin centrul oraşului.

