Iohannis: Am arătat în discuţia cu Macron toată deschiderea pe dosarul privind muncitorii detaşaţi

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, că la întâlnirea cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a arătat "toată deschiderea" pe dosarul privind muncitorii detaşaţi.



"Am discutat despre mult vehiculata directivă pe detaşarea muncitorilor", a afirmat Iohannis, care s-a întâlnit cu Macron, vineri dimineaţă, în marja Consiliului European de la Bruxelles.



Întrebat dacă în discuţia privind muncitorii detaşaţi, Macron a menţionat şi România, Iohannis a precizat: "Discuţia pe muncitorii detaşaţi a fost iniţiată de preşedintele Macron fiindcă doreşte să colaboreze cu noi şi am arătat toată deschiderea pe acest dosar. Consider că este foarte bine să lucreze pe acest dosar ţări care au această problemă pe care o numesc ei 'social dumping' şi să lucrăm împreună şi cu noi, care de fapt de multe ori trimitem muncitori acolo, trebuie să găsim soluţii care satisfac şi o parte şi cealaltă. Nu are rost să ne ascundem după deget şi să rămână fiecare pe poziţia lui. Trebuie discutat, trebuie negociat, trebuie soluţionată chestiunea".



De asemenea, întrebat ce ar însemna pentru România o soluţie satisfăcătoare în privinţa muncitorilor, şeful statului a precizat: "Asta o să stabilească echipele de negociere tehnice, dar ca în orice negociere trebuie să lase şi unul şi altul şi atunci se găsesc poziţii comune". AGERPRES/