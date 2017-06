Iohannis: Relaţia cu Germania este pentru România nu doar una de importanţă strategică, ci şi o relaţie privilegiată

Relaţia României cu Germania este nu doar de importanţă strategică, ci şi privilegiată, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, luni, la finalul discuţiilor avute la Berlin cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel.



"Relaţia cu Germania este pentru România nu doar una de importanţă strategică, ci şi o relaţie privilegiată şi cu siguranţă una dintre cele mai bune relaţii (...) şi doamna cancelar şi cu mine ne-am propus să păstrăm această relaţie şi să o îmbunătăţim. Germania a rămas cel mai important partener comercial pentru România, este pe primul loc, cu creşteri constante de peste 10% în ultimii ani. Este notabil şi cred că arată că suntem nu doar apropiaţi politic, ci suntem apropiaţi şi economic", a declarat şeful statului într-o conferinţă de presă comună cu cancelarul german.



Un alt subiect abordat de cei doi oficiali a fost importanţa minorităţii germane din România şi a comunităţii româneşti din Germania.



"Credem că aceste comunităţi contribuie semnificativ la crearea unui pod între naţiunile noastre, respectiv la întărirea acestui pod între naţiunile noastre", a adăugat Iohannis.



Discuţiile au mai vizat Europa şi proiectul european.



"Amândoi suntem de părere că este cel mai valoros proiect. Trebuie consolidat, continuat şi îmbunătăţit. Trebuie să găsim căile cele mai bune pentru a ne apropia iarăşi de cetăţeanul european, de a asigura securitatea spaţiului european şi de a găsi cele mai bune căi de a face UE mai bună - să funcţioneze mai bine, să fie mai eficientă şi mai acceptată. Am menţionat în acest context tema spaţiului Schengen şi doamna cancelar m-a încurajat să continui discuţiile şi cu alţi parteneri europeni, poate reuşim într-un timp rezonabil să ne apropiem de o soluţionare", a mai declarat preşedintele.



O altă temă a fost preşedinţia României a Consiliului European din 2019. "Şi vreau să subliniez că exact în timpul în care vom avea noi preşedinţia vor apărea teme grele - se finalizează Brexit-ul, se discută următorul buget al UE - şi cred că putem să jucăm un rol nu doar important, ci şi pozitiv atunci când vom prezida Consiliul", a arătat preşedintele Iohannis.



Iohannis şi Merkel au vorbit şi despre transatlantică.



"Am relatat pe scurt cum a decurs vizita făcută în SUA în Washington şi am căzut de acord că rămânem pe aceeaşi idee comună şi importantă - relaţia transatlantică este vitală, că UE este importantă pentru SUA şi SUA sunt importante pentru UE, suntem de aceeaşi părere - că nu trebuie să optăm între NATO şi UE, ci trebui să colaborăm. Aceste lucruri vor duce, după opinia noastră, la îmbunătăţirea întregii situaţii în care ne aflăm", a subliniat şeful statului.



Nu în ultimul rând, a fost trecută în revistă, "în mod natural", vecinătatea estică, problematica Moldovei, a Ucrainei. "Am discutat chiar un pic mai în detaliu despre spaţiul Mării Negre şi despre securitatea la Marea Neagră, unde avem păreri practic identice, este un spaţiu care este vital nu numai pentru uniune, dar şi pentru NATO şi în sens larg pentru securitatea noastră, a întregii regiuni", a detaliat preşedintele.



Anterior întrevederii cu cancelarul Angela Merkel, Klaus Iohannis a semnat în Cartea de condoleanţe pentru fostul cancelar Helmut Kohl, care a decedat zilele trecute.



"Am exprimat condoleanţe în numele României şi în nume propriu, semnând în acea carte de condoleanţe. Avem anul acesta toate motivele să ne întâlnim şi să discutăm şi să celebrăm 50 de ani de la reluarea relaţiilor diplomatice Germania - România, 25 de ani de când s-a semnat Tratatul de prietenie dintre Germania şi România şi 10 ani de când România a devenit membră a UE, atunci sub preşedinţia germană a Consiliului Uniunii Europene", a menţionat Klaus Iohannis. AGERPRES