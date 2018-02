Iran: Președintele Rohani cheamă la „un an de unitate”

Preşedintele iranian Hassan Rohani a chemat duminică la un 'an de unitate' după tulburările care au zguduit, în jurul Anului Nou, mai multe oraşe din ţară şi în care, potrivit autorităţilor, şi-au pierdut viaţa 25 de oameni, relatează AFP.



'Cea de-a 40-a aniversare a Revoluţiei (islamice), anul ce va veni, să fie un an de unitate în care conservatorii, reformatorii, moderaţii, toate partidele (...) să fie împreună', a declarat Rohani, cu ocazia unei impunătoare adunări la Teheran de marcare a 39 de ani de la căderea regimului şahului Mohammad Reza Pahlavi.



Preşedinte din 2013, Hassan Rohani, un moderat, le-a cerut conservatorilor să nu blocheze candidaturile reformatorilor la viitoare alegeri.



'Trebuie să avem încredere în popor şi să le permitem tuturor sensibilităţilor să participe la alegeri', a subliniat el.



'În cei 39 de ani, am realizat progrese în mai multe domenii, dar au existat şi lacune. Poate că în luarea de decizii nu am acţionat mai rapid sau poate nu am avut un discurs transparent către popor', a mai spus preşedintele iranian.



În zeci de oraşe din Iran au avut loc manifestaţii neautorizate împotriva puterii în preajma Anului Nou, în semn de protest faţă de dificultăţile economice şi corupţie. Conform autorităţilor, 25 de persoane au murit în urma violenţelor.

AGERPRES