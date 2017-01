Israel: Netanyahu, interogat din nou de poliţie (media)

Poliţia israeliană l-a interogat din nou vineri pe Benjamin Netanyahu timp de câteva ore pentru presupuse fapte de corupţie care îl plasează pe premier sub o presiune crescândă, au anunţat media, relatează AFP.



Este pentru a treia oară când Benjamin Netanyahu răspunde întrebărilor poliţiştilor unei unităţi specializate, au menţionat media. Poliţia, ca şi în alte cazuri, nu a făcut declaraţii.



Netanyahu face obiectul de la sfârşitul anului 2016 a două anchete: una pentru cadouri de lux pe care familia sa şi el sunt suspectaţi că le-au primit din partea unor oameni de afaceri, alta pentru că a încercat să negocieze o relatare jurnalistică mai favorabilă cu patronul celui mai mare cotidian naţional. El dezminte orice fraudă.



Potrivit media, Netanyahu a primit timp de şapte sau opt ani cutii cu trabucuri selecte din partea lui Arnon Milchan, om de afaceri israelian, producător de la Hollywood şi prieten al premierului israelian. Valoarea totală a trabucurilor ar fi de zeci de mii de dolari.



Omul de afaceri i-ar fi oferit de asemenea soţiei premierului, Sara, şampanie în valoare de o sută de dolari sticla.



Netanyahu s-a apărat miercuri cu vehemenţă în faţa parlamentului. 'Nu a fost comis niciun delict', a declarat el, denunţând suspiciunile împotriva lui ca fiind 'o glumă proastă'.



'Am dreptul de a accepta cadouri din partea prietenilor mei', a subliniat Netanyahu.



'Obiectivul este clar: căderea guvernului (...) pe care îl conduc şi toate mijloacele sunt bune', a afirmat el. 'Am o veste pentru voi: Voi conduce încă mulţi ani statul Israel', a declarat Netanyahu.



Totuşi, Netanyahu este ameninţat de alte două dosare, dintre care unul vizează o importantă piaţă de achiziţie de submarine de război din Germania, relata în această săptămână canalul 10.



Benjamin Netanyahu (67 de ani) se află la conducerea guvernului din 2009, după un prim mandat între 1996 şi 1999. AGERPRES