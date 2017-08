Italia: Trei copii au fost recuperați în viață de sub dărămăturile unei clădiri prăbușite în Casamicciola după cutremur

Membrii echipelor de salvare italiene au reuşit să recupereze, marţi dimineaţă, trei fraţi minori care rămăseseră prinşi sub dărâmăturile unei clădiri prăbuşite în Casamicciola după cutremurul cu magnitudinea 4,0 grade produs luni seara pe insula turistică italiană Ischia în urma căruia două persoane au decedat şi mai multe au fost rănite, informează agenţiile AFP, DPA şi Reuters.



Cel mai tânăr dintre fraţi, Pasquale, în vârstă de 7 luni, a fost salvat cu puţin timp înainte de ora 4:00 (2:00 GMT). Fratele lui, Mattia, în vârstă de 7 ani, a fost scos din moloz la ora 10:30 (08:0 GMT) în uralele salvatorilor. Îmbrăcat doar în lenjerie şi acoperit de praf, el a fost transportat la o ambulanţă cu o mască de oxigen pe faţă.



Pompierii au anunţat în a doua parte a dimineţii că au reuşit să îl salveze din moloz şi pe cel mai mare dintre fraţi, Ciro, în vârstă de 11 ani, care a supravieţuit mai bine de 16 ore sub dărâmături.



Pe perioada operaţiunii de salvare, membrii echipei de intervenţie au ţinut legătura cu cei trei fraţi şi le-au oferit apă printr-un tub.



''Am ţinut legătura cu ei toată noaptea. A existat o întrerupere în comunicare din cauza oboselii lor. Apoi au vorbit din nou, iar acest lucru ne-a liniştit'', a explicat presei Luca Cari, purtătorul de cuvânt al pompierilor italieni.



Conform salvatorilor, Ciro l-ar fi salvat pe Mattias împingându-l sub un pat după care a semnalat prezenţa lor răspândind moloz cu o mătură.



Cei trei fraţi au fost prinşi, la fel ca şi tatăl lor care a fost salvat cu puţin timp înainte de Pasquale, sub dărâmăturile unei clădiri din Casamicciola, oraşul cel mai afectat de cutremurul de 4,0 grade care s-a produs la ora 20:57 (19:57 GMT), având epicentrul la o adâncime de zece kilometri, în nordul insulei, la circa 55 km de Napoli.



Potrivit unui mesaj pe Twitter al pompierilor, tatăl copiilor a ieşit viu de sub imobilul său prăbuşit, în jurul orelor 02:30 (01:30 GMT). Mama, teafără şi nevătămată, este cea care ar fi dat alarma.



Conform autorităţilor, o femeie a murit la Casamicciola, în nordul micuţei insule turistice, ucisă de cărămizi desprinse dintr-o biserică, iar o altă femeie rămasă sub dărâmături şi-ar fi pierdut viaţa, tot în zona Casamicciola.



Cele mai afectate au fost Casamicciola şi Lacco Ameno, situate în partea de nord a insulei dens populată, cu 62.000 de persoane pe parcursul anului şi mult mai multe în timpul verii.



Circa şase imobile din Casamicciola s-au prăbuşit, iar altele prezintă numeroase crăpături ameninţătoare.



Seismul principal a fost urmat de 14 replici minore, după cum a declarat Angelo Borrelli, şeful departamentului de protecţie civilă.



Patruzeci de persoane au fost rănite, majoritatea uşor.



Un medic din zonă a declarat pentru ANSA că 39 de persoane au fost rănite în urma cutremurului, dintre care una grav. Aceasta a fost transportată pe calea aerului la Napoli. Cinsprezece persoane se aflau încă internate în spital, marţi, pe insulă.



Singurul spital de pe insulă, de la Lacco Ameno, care iniţial fusese evacuat, a primit autorizaţia să îşi redeschidă uşile. Mai mulţi pacienţi au fost transportaţi cu elicopterul spre alte spitale.



Conform Protecţiei Civile din Italia, aproximativ 2.600 de persoane au avut nevoie de asistenţă.



''Am auzit un huruit, apoi s-a produs panică în rândul turiştilor care luau cina la ora aceea'', a declarat pentru AFP Gianpaolo Castagna, directorului hotelului La Pergola din Casamicciola. ''Din fericire, structura nu a fost deteriorată, au căzut doar câteva bucăţi de tencuială, însă oamenilor le-a fost foarte frică şi am petrecut noaptea afară'', a adăugat acesta precizând că unitatea de cazare era ocupată în proporţie de 80%, fiind prezente 120-130 de persoane.



''Majoritatea erau italieni, dar au fost şi unii germani şi francezi. Unii vrut să plece imediat, alţii sunt pe cale să o facă în dimineaţa aceasta'', a mai spus Castagna.



Un scenariu identic s-a desfăşurat şi la hotelul Magnolia, la mai puţin de un kilometru distanţă. ''În această dimineaţă nu avem nici puterea, nici dorinţa de a vorbi'', a declarat proprietarul unităţii care are ''unele crăpături'' şi care a fost, de asemenea, evacuată în timpul nopţii.



Numeroşi turişti şi-au petrecut noaptea în maşinile lor, alţii au format cozi în port aşteptând un feribot pentru a reveni pe continent. De asemenea, multe persoane au fost primite pe un teren de fotbal, iar întreruperea energiei electrice a produs scene de panică.



Potrivit presei italiene, multe maşini aşteptau în portul Ischia pentru a se îmbarca şi a traversa la Napoli cât mai curând. Un feribot a plecat în jurul orelor 02:30 (01:30 GMT), iar altul era prevăzut două ore mai târziu.



Canalul de informaţii Rai News 24 a difuzat imagini cu turişti aşezaţi lângă maşinile lor pline cu valize. Alţii stăteau pe bănci sau în grădinile caselor.



Seismul a avut loc în timp ce Italia se pregăteşte să comemoreze joi un an de la tragedia soldată cu 299 de morţi la Amatrice şi comunele învecinate din centrul ţării. În octombrie 2016 şi ianuarie 2017, alte trei cutremure au devastat aceeaşi regiune.



''Un an mai târziu retrăim drama unui cutremur'', a declarat marţi Consiliul Naţional al geologilor italieni arătându-se ''sincer uimit'' că un cutremur de intensitate atât de mică a continuat să facă victime în Italia.



Într-un interviu acordat Corriere della Sera, un fost procuror adjunct din Napoli, Aldo De Chiara, a declarat că pe insulă există un număr mare de clădiri construite ilegal, de multe ori cu materiale de proastă calitate.



Insula Ischia a fost deseori lovit de cutremure, cel mai grav în iulie 1883. Cu o magnitudine de 5,8 grade, acesta a ucis peste 2.300 de persoane, majoritatea din Casamicciola. Printre victimele de atunci s-au numărat membri ai familiei filosofului Benedetto Croce, în vârstă de 17 ani la acea dată. Adolescentul Benedetto Croce a fost salvat de sub dărâmături.



