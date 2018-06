J.K. Rowling a cerut societăţii civile mondiale să găsească o alternativă la orfelinate

Scriitoarea britanică J.K. Rowling, autoarea romanelor din seria literară "Harry Potter", a cerut societăţii civile internaţionale să găsească o alternativă la orfelinate, întrucât copiii instituţionalizaţi "din lumea întreagă sunt sever afectaţi" de aceste stabilimente, informează PA.



Renumita romancieră, în vârstă de 52 de ani, spune că până şi cele mai bine conduse orfelinate din lume au un impact negativ asupra sănătăţii şi dezvoltării copiilor.



J.K. Rowling, care a înfiinţat Lumos, o organizaţie internaţională care luptă pentru drepturile copiilor, a participat la o conferinţă în care a făcut următoarea declaraţie: "Copiii din lumea întreagă (care trăiesc în orfelinate, n.r.) sunt sever afectaţi, fizic şi psihologic, întrucât dreptul lor fundamental de a avea o familie le-a fost luat".



"Chiar şi acele orfelinate care sunt bine conduse, dispun de condiţii materiale bune şi de angajaţi calificaţi nu pot să înlocuiască iubirea, sprijinul şi stabilitatea pe care copiii le primesc din partea unei familii", a adăugat celebra scriitoare britanică.



"Donatorii din lumea întreagă, deşi sunt animaţi de cele mai bune intenţii, continuă să finanţeze orfelinate, fapt ce are drept rezultat vătămări fizice şi psihologice ale copiilor, iar acestea durează toată viaţa", a mai spus J.K. Rowling, la conferinţa "No Child Left Behind".



"Trebuie să oprim banii să ajungă la astfel de instituţii şi să îi redirecţionăm spre soluţii alternative, care întăresc familiile şi comunităţile, pentru a crea sisteme de îngrijire pe termen lung care să fie sustenabile", a completat scriitoarea.



J.K. Rowling şi Neven Mimica, comisar european pentru Cooperare internaţională şi dezvoltare, au cerut înfiinţarea unei colaborări internaţionale care să se ocupe de această chestiune, deoarece copiii sunt abuzaţi, vătămaţi şi neglijaţi în orfelinatele şi instituţiile similare din lumea întreagă.



Georgette Mulheir, directorul executiv al asociaţiei Lumos, a spus: "Copiii sunt vânduţi, rău trataţi, abuzaţi sexual şi, în cele mei rele cazuri, ucişi pentru profit, în cadrul industriei globale a orfelinatelor".



Ea consideră că "protejarea copiilor de refugiaţi neînsoţiţi de părinţii lor" reprezintă "o provocare deosebită", în contextul în care "omenirea se confruntă în prezent cu cea mai mare criză a refugiaţilor de după Al Doilea Război Mondial".



"Trebuie să lucrăm cu toţii împreună, pentru a pune capăt detenţiei în instituţii a copiilor de refugiaţi şi pentru a ne asigura că toţii copiii pot să se dezvolte armonios în cadrul unor familii", a adăugat ea. AGERPRES